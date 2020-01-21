ABD İncirlik üssü'nde çalışan 424 Türk işçiyi işten çıkardı

Şube Başkanı Erdal Akalın, düzenlediği basın toplantısında "İşveren tarafından 32 bayan 392 erkek olmak üzere toplamda 424 kişinin işten çıkarılacağı bilgisi verildi."dedi.







31 Mart 2020 tarihinde söz konusu işyeri için yeni bir Toplu İş Sözleşmesi sürecine girileceğini hatırlatan Akalın, ABD’li işverenin TİS görüşmeleri öncesi işten çıkarma tutumunun sözleşme görüşmelerinin seyrini olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Karardan vazgeçilmemesi halinde TİS görüşmelerinin çok sert geçeceğinin bilinmesini isteriz” diye konuştu.





ABD’nin Ortadoğu’daki tutumunun Türkiye’de sergilenmesinin mümkün olmayacağını vurgulayan Akalın ayrıca iş barışını bozacak hareketlere müsaade edilmeyeceğini kaydetti.





Türk Harb-İş Sendikası’nın tarihin en büyük işçi harekâtını başlatabileceğini 2019 yılında Sakarya Tank Palet Fabrikası için yürütülen eylemlilik süreciyle gösterdiğini dile getiren Akalın, “Umarız ki ABD’li işveren Vectrus bu davranışından vazgeçer. İş barışını karşılıklı olarak sürdürürüz” açıklamasında bulundu.