ABD İncirlik Üssü'nü büyütüyor

ABD Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Adana’daki İncirlik Üssü dahil olmak üzere Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri üs tesisleri ve destek birimlerinin modernizasyon, tasarım ve altyapı projelerini 8 Türk şirketi üstlenecek.







AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosunun 1915 kararı ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız” ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı ifadeleri kullanmıştı.

Pentagon’un internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD arasındaki Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması uyarınca yerel düzeyde teklifler alındı ve toplam 17 teklif iletildi.





PROJELER 95 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE





Değerlendirme sonucu Türkiye’de ABD Hava Kuvvetleri’nin askeri üs tesisleri ve destek birimlerine yönelik genel inşaat kategorilerinde çeşitli dallardan oluşan projeler sekiz Türk şirketine verildi.





Toplam 95 milyon dolar değerindeki projelerin 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanması öngörülüyor. Söz konusu projelerin verildiği Türk şirketler Adana, Ankara ve İstanbul merkezli.





Adana’daki İncirlik Üssü’ne ilişkin olası inşaat projesi Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz Cuma günü imzalamasıyla yasalaşan Pentagon’un bütçesine ilişkin 2020 Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı (NDAA) kapsamında da madde olarak yer almıştı.