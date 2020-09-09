Samanyolu Haber /Dünya / ABD Irak’taki askeri birliklerini çekiyor /09 Eylül 2020 19:42

ABD Irak’taki askeri birliklerini çekiyor

ABD Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısının bu ay 3 bine indirileceğini duyurdu. Bu adım Başkan Trump’ın seçim kampanyasında verdiği ABD’yi "bitmeyen savaşlardan" çekeceği sözünü tutma girişimi olarak görülüyor.

SHABER3.COM

Kasım ayında yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetiminden, Irak'taki Amerikan birliklerinin azaltılacağı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının bu ay içerisinde 5 bin 200'den 3 bine indirileceğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie açıklamayı Irak ziyareti sırasında yaptı. McKenzie Irak hükümeti ve Irak'ta IŞİD'le mücadele için ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon ortaklarına danıştıktan sonra bu karara varıldığını kaydetti. General bu kararın IŞİD tehdidi ile baş etme konusunda ABD'nin eğittiği Iraklı güvenlik güçlerine duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.

Kampanya sözü

Askerlerin çekilmesine yönelik söz konusu karar, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesine denk geldi. Trump, seçim anketlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde görünüyor. Irak'taki askerleri azaltma kararı ile Trump'ın, dört yıl önce ABD'yi "bitmeyen savaşlardan çekeceği" yönündeki başkanlık kampanyasında verdiği sözünü tuttuğu konusunda seçmenleri ikna etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

The Atlantic gazetesinde 3 Eylül'de çıkan haberde, Başkan Donald Trump'ın Avrupa'da hayatını kaybeden toprağa verilmiş ABD askerlerine "aptallar" dediği iddia edilmiş, olay Amerikan kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

İlerleyen günlerde Afganistan'daki askeri birliklerin sayısının da azaltılmasıyla ilgili bir açıklama yapılabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Irak'ta İslam devleti militan örgütüyle mücadele amaçlı yaklaşık 5 bin 200 askeri bulunuyor. Afganistan'daki ABD askeri gücü ise yaklaşık 8 bin 600 askerden oluşuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Irak’taki askeri birliklerini çekiyor Sonraki Haber >>

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:45:40