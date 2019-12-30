ABD, Irak ve Suriye topraklarını vurdu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Kerkük'teki bir üsse Cuma günü düzenlenen roket saldırısında bir ABD vatandaşı müteahhit ölmüştü. Amerikalı bir yetkili, müteahhitin öldürülmesinde Hizbullah Tugaylarının parmağı olup olmadığının incelendiğini söylemişti.







ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada 'savunma amaçlı olarak' Irak'taki Hizbullah Tugayları'nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığını belirtildi.





Açıklamada, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kataib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kataib Hizbullah'ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır" dendi.





Esper: Ek önlemler de alınacak





Başkan Trump'ı Florida'da operasyonla ilgili bilgilendiren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, bilgilendirme toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.





Pompeo, "Amerikalı kadın ve erkekleri tehlikeye atan İran İslam Cumhuriyeti'ni savunmayacağız." dedi.





ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, 5 ayrı hedefe yönelik operasyon düzenlediklerini ve "operasyonların başarılı olduğunu" söyledi:





"Operasyonda Irak'ın batısındaki üç hedef ve Suriye'nin doğusundaki iki hedef vuruldu. Saldırılar başarılı oldu. Pilotlar ve uçaklar güvenli bir şekilde üslerine geri döndü. Bugün Başkan'la görüştük, mümkün olan diğer seçenekleri de değerlendirdik. Kendimizi savunmak ve İran'dan ya da milis gruplardan gelen olumsuz davranışları engellemek için gereken her adımı atacağımızı, ek önlemler de atacağımızı belirtmek isterim.





Reuters haber ajansına göre ABD'nin hava saldırısı Suriye sınırı yakınlarındaki Kaim ilçesine yakın bir bölgede düzenlendi. Reuters haber ajansına konuşan Iraklı güvenlik kaynakları, Irak'taki üç saldırıda en az 25 milis savaşçının öldüğünü ve 55'ten fazla savaşçının da yaralandığını söyledi. Ölenlerden dördünün ise Hizbullah Tugayları'nın yerel komutanları olduğunu belirttiler.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında yaptığı açıklamada Irak'ta son dönem düzenlenen bir dizi saldırıdan İran destekli Hizbullah Tugaylarını sorumlu tutmuştu.





Hizbullah Tugayları





ABD, İran destekli Şii milislerden oluşan Hizbullah Tugayları'nı "terör örgütü" olarak kabul ediyor.





2007'de İran'ın desteğiyle kurulan grup, Irak'ta 2014'te IŞİD'e karşı savaşmak üzere bir araya gelen Şii milis güçleri Haşd-i Şabi'nin içindeki en güçlü yapılardandı.





ABD, grubun asıl liderinin, İranlı Kudüs Güçleri'nin komutanı Kasım Süleymani olduğunu savunuyor. Washington'a göre Kudüs Güçleri, Ortadoğu'daki İran destekli gruplara para ve silah yardımı yapmak ve etkisini genişletmek için Lübnan'daki Hizbullah, Filistin'deki İslami Cihat örgütleriyle birlikte Hizbullah Tugayları'nı da kullanıyor.