Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Irak'ta İran yanlısı örgütü vurdu: 'Net bir cevap verdik' /30 Aralık 2019 10:17

ABD, Irak'ta İran yanlısı örgütü vurdu: 'Net bir cevap verdik'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava saldırılarını İran'a verilen 'net bir cevap' olarak nitelendirdi.

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Irak'taki gelişmeler üzerine Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Pompeo, Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düzenlediği saldırı ve sonrasında ABD kuvvetlerinin yaptığı hava saldırılarına değindi.

Pompeo, "Bugün Irak'ta attığımız adım, Başkan Trump'ın da aylardır belirttiği gibi, İran'ın Amerikan askerinin hayatını tehlikeye atması durumunda kendilerine vereceğimiz net bir cevap konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" dedi. 

Öte yandan, benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten kaçınmayacaklarını belirten Pompeo, ABD'nin bölgedeki çıkarları için 'ilave adımlar' atabileceklerini belirtti.

Bununla beraber, yapılan saldırıya karşılık olarak KH örgütüne ait 5 tesisin "başarıyla" vurulduğunu belirten Savunma Bakanı Esper ise, "Başkan Trump ile, İran destekli kötü niyetli örgütlere karşı kendimizi savunmak için mevcut olan diğer seçenekleri de görüştük" değerlendirmesinde bulundu.

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı, örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu.
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