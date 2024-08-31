Samanyolu Haber /Dünya / ABD Irak'ta IŞİD'e operasyon düzenledi: 15 ölü /31 Ağustos 2024 14:02

ABD Irak'ta IŞİD'e operasyon düzenledi: 15 ölü

ABD Irak'ın batısında IŞİD'e karşı operasyon düzenledi, 15 militan öldürüldü. Baskına katılan 7 Amerikan askeri yaralandı.

SHABER3.COM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Cuma günü Irak güvenlik güçleri ile birlikte terör örgütü IŞİD'e karşı ortak operasyon düzenlendiğini ve operasyonda 15 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre sivil kayıp yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, IŞİD üyelerinin patlayıcı yüklü intihar yelekleri ve çeşitli silahlar taşıdığı aktarıldı. Ayrıca beş Amerikan askerinin militanlarla çıkan çatışmada, iki askerin de operasyon sırasında düşme sonucu yaralandığı açıklandı. Operasyonun Irak'ın batısında gerçekleştiği belirtilirken konuma dair ayrıntı verilmedi.

CENTCOM'um açıklamasında, yapılan baskında örgütün lider kademesinin hedef alındığı, bu yolla Iraklı siviller ile bölgedeki müttefiklere yönelik saldırı düzenleme kapasitesinin bozulmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca IŞİD'in bölge, müttefik ülkeler ve ABD için bir tehdit olmayı sürdürdüğü de söz konusu açıklamada yer aldı.

Irak, IŞİD'le mücadele misyonu kapsamında görev yapan 2 bin 500 Amerikan askerinin ülkeden çıkmasını istiyor. Bağdat ile Washington arasında ülkedeki ABD askerinin çekilmesine yönelik görüşmeler aylardır devam ediyor.

Bu ay başında Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD askerinin çekilme tarihinin "son gelişmeler" ışığında ertelendiğini söylemiş ancak söz edilen gelişmeler veya takvime dair başka ayrıntı paylaşmamıştı.

Hem ABD hem İran ile iş birliği yapan Irak'ta Amerikan askerlerinin yanı sıra İran destekli silahlı gruplar da bulunuyor.
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