Samanyolu Haber /Gündem / ABD, İran için kırmızı çizgisini açıkladı: Asla... /26 Haziran 2025 12:29

ABD, İran için kırmızı çizgisini açıkladı: Asla...

İsrail'e desteğe devam eden ABD, İran ile ateşkes ortamının sürmesi için "kırmızı çizgilerini" açıkladı. ABD, Tahran'ın silahlanmasına asla izin veremeyeceklerini söyledi.

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İsrail-İran savaşında 12 gün sonra gelen ateşkes kararının ardından Orta Doğu'da yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. Özellikle İsrail'e mutlak destek veren ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki adımı soru işareti oluştururken, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Steve Witkoff, ateşkesin devamı için tek şartlarının Tahran'ın nükleer bomba geliştirmemesi olmadığını, ayrıca İran'ın silahlanmamasını da talep ettiklerini söyledi. Trump'ın özel temsilcisi, bu şartın Washington'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu ifade etti.

'ASLA İZİN VEREMEYİZ'
İran'ın nükleer zenginleştirme çalışmalarına tekrar başlamasını desteklemediklerini belirten Steve Witkoff, "Nükleer zenginleştirmenin ötesinde, silahlanma bizim kırmızı çizgimiz. Silahlanmaya asla izin veremeyiz. Bu, tüm bölgeyi istikrarsızlığa götürür" ifadelerini kullandı.
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