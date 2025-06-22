ABD, İran-İsrail savaşına müdahale etti: '3 Nükleer tesis vuruldu!'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.





ABD ordusunun Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer santrallere sadırdığı bildirildi.





Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerine yer verdi.





Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.





Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI" ifadeleriyle tamamladı.





Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.





İRAN ATOM ENERJİSİ KURUMUNDAN AÇIKLAMA

İran Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın üç nükleer tesisinin “İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları tarafından, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) dahil olmak üzere uluslararası hukuka karşı açık bir saldırı eylemiyle vurulduğunu” doğrulayan bir açıklama yayımladı.





Kurum, ABD'ye karşı uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatacaklarını ve İran’ın nükleer programının devam edeceğini duyurdu.





İSFAHAN VALİSİ DOĞRULADI

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin saldırıya uğradığını doğruladı. İran Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim haber ajansına göre Salihi, hava savunma sistemlerinin istilacılara ateş açtığını belirtti.





Amerikan saldırısının gerçekleştiği gece, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Türkiye’deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Arakçi'nin, Pazar günü bir basın toplantısına katılması planlanıyordu. Arakçi Cumartesi günü erken saatlerde, “Eğer Amerika Birleşik Devletleri savaşa girerse durum çok, çok tehlikeli hale gelir,” demişti. Saldırıdan bu yana kamuoyuna herhangi bir açıklamada bulunmadı.





GUTERRES: "ÇATIŞMA KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.





Guterres, bu çatışmanın kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısında bulunarak, uluslararası toplumun diplomatik çözümden başka bir yol aramaması gerektiğini belirtti.





Guterres, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu çatışmanın hızla kontrolden çıkma riski artıyor ve bu durum siviller, bölge ve dünya için felaket sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.





CANLI GELİŞMELER

Arkansas Temsilcisi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford, saldırının hemen ardından, bombalamalardan önce Başkan Trump ile temas halinde olduğunu söyledi. Crawford açıklamasında, “Bu eylemden önce Beyaz Saray ile temas halindeydim ve önümüzdeki günlerde gelişmeleri onlarla birlikte yakından izlemeye devam edeceğim,” dedi.





CIA Direktörü John Ratcliffe, Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda diğer yetkililerle birlikte saldırıları ve sonuçlarını izledi.





Yetkililere göre, Ratcliffe’e Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio da eşlik etti. Ratcliffe’in bu hafta boyunca Başkan Trump ve Beyaz Saray’a İran’ın nükleer programı hakkında düzenli olarak brifing verdiği belirtildi.





Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, İran’a karşı en sert tutuma sahip Cumhuriyetçilerden biri olarak saldırıyı kutladı. Graham, sosyal medya paylaşımında bunun “doğru karar” olduğunu söyledi. Graham, Trump’ı saldırılar konusunda ikna etmeye yönelik düzenli temas halindeydi. Cumartesi günü yaptığı paylaşımda, “Rejim bunu hak etti,” dedi.





YENİ VE ÖNGÖRÜLEMEZ BİR DÖNEM BAŞLADI

Uzmanlar, Trump’ın İran’ı vurma kararının, Ortadoğu’da güvenlik ve siyaset açısından öngörülemeyen bir dönemi başlattığını söyledi.





Dış İlişkiler Konseyi’nde Ortadoğu çalışmaları kıdemli üyesi Ray Takeyh, “Bu yeni bir evre ve potansiyel olarak sorunlu bir evre,” dedi.





Takeyh'e göre İranlı siyasi liderler içeride misilleme için baskı altında kalacak, bu da Amerikan askeri üslerine ya da vekil güçlerine karşı saldırı anlamına gelebilir.





Takeyh, "Her anlamda çok aşağılandılar, bu da onları halklarına ve iç eleştirilere karşı kırılgan hale getiriyor. Temelde ulusal gururlarını yeniden tesis etmeleri gerekecek" dedi.





Başkan Trump, Irak Savaşı'nı eleştirdiği için alkış toplayan müdahale karşıtı seçmenlerin desteğiyle seçimi kazanmıştı. Ancak aynı zamanda İran’ın nükleer silaha sahip olmasının kabul edilemez olduğunu söylüyordu. Şimdi ise, partisi içindeki uzun zamandır eleştirdiği neoconların (yeni muhafazakarlar) onlarca yıldır hayalini kurduğu adımı attı.





NÜKLEER BİLEŞENLER BAŞKA BİR NOKTAYA MI TAŞINDI?

İsimlerini gizleyerek basına bilgi servis eden üç üst düzey İranlı yetkili,





Amerikan güçlerinin İran saatiyle sabah 2:30 civarında Fordo ve Natanz’ı bombaladığını düşündüklerini belirtti.





ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, bilgilerin hassas doğası gereği isminin gizli kalması şartıyla, Fordo’ya saldırmak için çok sayıda Amerikan B-2 bombardıman uçağının kullanıldığını söyledi. Bu uçaklar, Fordo’ya nüfuz edebilecek 30 bin libre (yaklaşık 13 bin 600 kg) ağırlığında “sığınak delici” bombaları taşıyabiliyor. Diğer Amerikan savaş uçaklarının kullanılıp kullanılmadığı ise hemen netlik kazanmadı.





Öte yandan, NY Times'ta yer alan habere göre, Fordo ve Natanz’a yönelik saldırılar bekleniyordu, ancak İsfahan, daha karmaşık ve daha az konuşulan bir hedefti. Oradaki laboratuvarlarda, uranyumun silah yapımında kullanılabilecek forma dönüştürülmesi üzerine çalışmalar yapılıyordu.





Yüzde 60’a kadar zenginleştirilmiş, nükleer bomba seviyesine yakın yakıtların çoğu, özel muhafaza kaplarında bu laboratuvarların ve depolama alanlarının derinliklerinde bulunuyordu. Son günlerde bazı İranlı yetkililerin öne sürdüğü gibi, bu malzemelerin başka bir yere taşınıp taşınmadığı henüz net değil.





Beyaz Saray, televizyon kanallarına Başkan’ın ilerleyen saatlerde ulusa hitap etmesinin beklendiği bilgisini iletti.