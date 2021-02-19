ABD İran yaptırımlarını kaldırıyor

20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi, İran'la nükleer anlaşmaya yeniden dönülmesi konusunda somut adımlarını atmaya başladı.







Bu kapsamda eski Başkan Donald Trump döneminde alınan İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal etti.





ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Trump yönetiminin aldığı kararın iptal edildiğini bildirdi.





ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Başkan Joe Biden adına BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, "ABD, bu vesile ile Trump yönetiminin 19 Eylül'de tek taraflı uygulamaya başladığı yaptırımlara yol açan üç mektubunu geri çekmiştir" ifadesini kullandı.





BM'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı silah ambargosunu yenileme girişimleri BM Güvenlik Konseyi'nde başarısızlıkla sonuçlanan Trump yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini gerekçe göstermiş ve 20 Ağustos 2020'de BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm BM yaptırımların tekrar uygulanmasını sağlayan mekanizmayı (snapback) hayata geçirdiğini duyurmuştu.





ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceği itirazına rağmen, İran'a yönelik BM yaptırımlarını 19 Eylül'de tek taraflı uygulamaya başlamıştı.





ABD Başkanı Biden, göreve geldikten sonraki açıklamalarında İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.





8 Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldıklarını açıklamıştı.







