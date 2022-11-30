ABD İran'dan 24 yıl önceki rövanşı aldı

Katar'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubunda mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşı karşıya geldi. ABD, İran'ı 38. dakikada Christian Pulisic'in golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu maçı farklı kılan ABD'nin 24 yıl önce İran'a yenilmesiydi.





Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti. Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.





Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmada, son 16 turuna çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan ABD'li oyuncular daha çok hücum ağırlıklı oynadı. İranlı futbolcular ise rakibini daha çok kendi yarı sahasında karşılamayı tercih etti.





Mücadelede ilk etkili atak ABD'den geldi. 28. dakikada İran savunmasından seken top yükseklik kazandı, ceza sahasında uygun pozisyondaki Weah kafayı vurdu top kaleci Beiranvand'da kaldı.ABD, 38. dakikada öne geçti. Sol kanattan McKennie'nin arka direğe yaptığı ortayı Dest kafa ile altıpas içine indirdi. Pulisic yakın mesafeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında ABD daha kontrollü bir oyun ortaya koydu. İran'ın ise hücumda etkili olmak istedi ancak bunu başaramadı. 65. dakikada İran beraberlik şansını kullanamadı. Sağ kanattan ABD ceza sahasına giren Gholizadeh'in altıpasa paralel gönderdiği topa Ghoddos gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.





BU MAÇ NEDEN ÖNEMLİ BİR RÖVANŞTI





İran'la ABD arasında 1980'lerde başlayan gerilim ve olaylar yeşil sahalara da yansımıştı. 1998'in unutulmaz maçları arasına giren ve kıran kırana geçen İran-ABD karşılaşmasında, sahadan 2-1 galip ayrılmayı başaran İran, ABD’ye karşı büyük bir zafer kazandığını ilan etmişti. Aradan geçen 24 yılın ardından ABD o dönem gösterilen tavrın yanlış olduğunu, 2022 Dünya Kupası'nda bunu telefi edeceklerini açıklamıştı. Elbette bugün eski anlayışların çok daha ötesine geçen, kendi ülkesinde toplumsal talepleri olan bir İran futbol takımı vardı sahada. Buna rağmen, ABD Futbol Takımının ilk maçın rövanşını alma düşüncesi zihinlerde hep vardı ve ABD Katar'da bunu başardı.