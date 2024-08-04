ABD, İran'ın İsrail'e saldırı için tarih verdi: 'Pazartesi kadar erken...'

BIDEN'A 'İRAN' SORUSU: UMARIM, BİLMİYORUM...





Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta öldürülmesi sonrası İsrail resmi olarak saldırıyı üstlenmese de İran, İsrail'e karşı uygun zaman, yer ve şekilde karşılık vereceğini bildirdi. ABD'de yayın yapan Axios haber sitesinin haberine göre, isimleri verilmeyen üç ABD'li ve İsrailli yetkili, 'İran'ın pazartesi kadar erken bir tarihte İsrail'e saldırmasını bekliyor'.İki ABD'li yetkili ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın Haniye suikastının ve İsrail'in bu suikasttan saatler önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiğini söyledi. Haberde, Kurilla'nın Orta Doğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye yaptığı seyahat kapsamında bulunacağı temaslarda İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı ileri sürüldü.Habere göre, üç ABD'li ve İsrailli yetkili de 'İran'ın pazartesi (5 Ağustos) kadar erken bir tarihte İsrail'e saldırmasını beklediklerini' anlattı. Hamas ve İran, Haniye'nin öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutarken, Şükür'e yönelik saldırıyı üstlenen Tel Aviv, benzer bir açıklamayı İsmail Haniye suikastıyla ilgili yapmamıştı. ABD'li yetkililer ise İran'ın son saldırı ve suikastın ardından girişeceği 'misillemenin' 13 Nisan'da İsrail'e yönelik saldırıyla 'aynı senaryodan' alınacağını ama boyutunun olasılıkla daha büyük olacağını söyledi. Yetkililere göre, Lübnan Hizbullahı da bu olası 'misilleme' saldırılarında rol oynayabilir.Öte yandan, ABD'deki Joe Biden yönetiminin de bir önceki saldırıda İsrail'i savunan uluslararası ve bölgesel ülkeler koalisyonunu bu sefer seferber etmenin daha zor olacağı düşüncesinde olduğu belirtildi. Bunun sebebinin ise Haniye'nin suikastının İsrail'in Gazze'ye saldırıları bağlamında bölgede daha fazla İsrail karşıtlığına sebebiyet vermiş olması. Axios'a göre, Kurilla'nın Orta Doğu ziyaretinde bir dizi Körfez ülkesinin yanı sıra Ürdün ve İsrail'e de gitmesi bekleniyor. 13 Nisan'daki saldırılarda İran İHA'larının etkisiz hale getirilmesinde önemli bir rol oynadığı ifade edilen Ürdün'e olacak ziyaret ise özellikle önemli addediliyor. Yetkili, ABD'nin 'gerekirse aynı şeyin yeniden olmasını umduğunu' anlattı.ABD ve İsrailli yetkililer, İran ve Hizbullah'ın koordineli bir saldırı mı düzenleyeceğini yoksa ayrı ayrı mı saldırı yapacağını bilmediklerini, İran ve Hizbullah'ın halen askeri planlarını nihayetlendirmek ve siyasi düzeyde onay almak için çalıştıklarını düşündüklerini söyledi.ABD Başkanı Joe Biden, 3 Ağustos Cumartesi günü Delaware eyaletinde marketten çıkarken basın mensuplarının sorularını cevaplamış, Orta Doğu'daki gerilimle ilgili İran'ın geri adım atıp atmayacağına ilişkin soruyu "Umarım. Bilmiyorum" diyerek yanıtlamıştı.