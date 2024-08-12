Samanyolu Haber /Dünya / ABD, İran'ın misillemesi için tarih verdi: 'Hazırlıklı olmalıyız' /12 Ağustos 2024 21:08

ABD, İran'ın misillemesi için tarih verdi: 'Hazırlıklı olmalıyız'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e saldırısının bu hafta olabileceğini dile getirdi. Kayda değer saldırıların olabileceğine işaret eden Kirby, "Hazırlıklı olmalıyız." dedi.

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İran ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından gözler İran'a çevrildi. Beyaz Saray'dan ise yeni bir açıklama geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran ve desteklediği grupların bu hafta İsrail'e saldırabileceğini öne sürerek, bu bilginin İsrail ile paylaşıldığını ifade etti. Kirby, İran’ın saldırısının ne ölçekte olabileceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "önemli bir dizi saldırıya hazırlıklı olunması" gerektiğini vurguladı.

DOĞRUDAN SALDIRI

ABD ve müttefiklerinin 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi beklenen Gazze Şeridi’ndeki ateşkese dair müzakereler de dahil olmak üzere devam eden diplomatik çabalara bağlı kalmaya devam ettiklerini belirten Kirby, bölgedeki istikrarsız duruma rağmen müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Hamas’ın 15 Ağustos'taki müzakerelere ilişkin son açıklamasına değinen Kirby, "Herkesin perşembe günü orada olması ve bu işi bitirip bitiremeyeceğimizi görmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kirby, bu hafta yaşanacak herhangi bir gelişmenin bu görüşmeleri etkileyebileceğini ancak ABD'nin çözüm arayışında kararlı olduğunu aktardı.
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