ABD: İran'ın yurtdışındaki paralarının %90'ına erişimini kestik

Hook, Washington’daki düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’ndeki konuşmasında İran’ın döviz rezerviyle ilgili son bilgileri paylaştı. Hook, ‘’ABD hükümet analizlerine göre İran’ın şu anda 100 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyor ancak İranlı yetkililerin bu rezervin sadece yüzde 10’luk kısmına yani 10 milyar dolarına erişimi var’’ dedi.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Hook toplantının soru-cevap bölümünde kalan 90 milyar dolarlık döviz rezervinin başka ülkelerde ‘’kilit altında olduğunu’’ söyledi. Hook, emanet hesaplarda tutulan dövize, ABD’nin İran’ın mali sistemine yaptırımları nedeniyle, bu ülkelerin erişim yasağı koyduğunu da kaydetti. Birçok uluslararası firma ve banka, kendilerini Amerikan finans piyasalarından dışlayacak ikincil ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için İran’la işlemlerini kesmiş durumda.





Uluslararası Para Fonu IMF’ye göre İran’ın resmi gayrisafi döviz rezervi 2018’de 101 milyar dolardı. IMF’nin öngörüsü bu miktarın 2019’da 85 milyar, 2020’de de 68 milyar dolara düşeceği şeklinde.





Brian Hook, toplam döviz rezervinin düşmesine ABD yaptırımlarının İran ihracatını da baskılamasının neden olduğunu belirtti. Yaptırımlar öncesi Tahran’ın yabancı döviz gelirlerinin yüzde 50’sinin petrol ihracatından, kalanının da petrokimya, metal ve rafine petrol ürünlerinden sağladığını belirten Hook, tüm bu kalemlerin ihracatının yaptırım kapsamı içinde olduğunu hatırlattı.





Hook, ‘’Rejim makine aksamı, sanayi malları ve tüketici ürünler ithal etmek için ihtiyaç duyduğu dövizi kazanmada zorlanıyor. İran’ın gelir kapısı olan ihracat ürünlerine uyguladığımız yaptırımlar göz önünde tutulduğunda, bu durum rejim için sürdürülebilir değil’’ diye konuştu.





ABD’li yetkili, İran’ın döviz sıkıntısını, ABD’nin İran’a baskı politikalarının bir başarısı olduğunu savundu.





Uluslararası Kriz Grubu’nun İran direktörü Ali Vaez ise İran’ın yabancı ülkelerdeki döviz rezervlerine ulaşımının bir ABD başarısı olmadığını söyledi.





VOA Farsça’ya konuşan Vaez, ‘’İran, kaybedecek ve korkacak bir şeyi kalmadıkça, Trump yönetiminin güç kullanmaya karşı direnç göstermesiyle birlikte, bölgede daha az değil daha çok saldırgan, kendi topraklarında da daha baskıcı olacaktır’’ dedi.





İran’ın geçen Haziran ayında ABD’ye ait bir insansız hava aracını Basra Körfezi üzerinde düşürmesine ve ABD’nin bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine ve körfezdeki tankerlere saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutmasına rağmen, Başkan Trump askeri bir yanıt vermemişti.





İran’ın ABD’yi askeri bir çatışmaya çekmek için tuzak kurduğunu söyleyen Brian Hook ise, ‘’Eğer İran bize saldırırsa askeri olarak yanıt veririz. Ortadoğu'da istediğimiz son şey yeni bir savaş.Yeterince savaş gördük’’ diye konuştu.





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu hafta başında 37 milyar dolarlık bütçe tasarısını Meclis’e sunmuştu. 2020 bütçesinde petrole bağımlılığı azaltarak ABD yaptırımlarına direneceklerini söyleyen Ruhani, Rusya’dan alacakları 5 milyar dolarlık yardımın İran ekonomisini rahatlatacağını da kaydetmişti.





ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook ise bütçe tasarısında yer alan günlük 1 milyon varil petrol ihracatı hedefinin gerçekçi olmadığını söyledi. Trump yönetiminin tahminlerine göre İran’ın petrol ihracatının geçen Ağustos ayında günde 100 bin varile düştüğünü belirten Hook, ‘’Böyle bir kaybıyla, rejimin inandırıcı bir bütçe ortaya koyması neredeyse imkansız diye konuştu.