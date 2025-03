ABD, IŞİD’in iki numaralı ismini Irak’ta 'etkisiz hale' getirdi

Yapılan açıklamada, El-Rifayi’ye karşı düzenlenen operasyonda Irak istihbaratı ve güvenlik güçleriyle işbirliği yapıldığı vurgulandı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Abdullah Makki Müslih El-Rifayi’ye yönelik düzenlenen hava operasyonunda bir örgüt üyesinin daha öldüğü açıklandı. Yetkililer El Rifayi’nin, IŞİD'in 2 numaralı küresel lideri ve küresel operasyonlar şefi ve delege komitesi emiri olarak bilindiğini ifade ediyor.



Ebu Hatice adıyla da bilinen terör örgütü üyesinin IŞİD’in küresel organizasyonunun finansmanının önemli bir kısmını yönetmekte olduğu belirtildi.



CENTCOM Forces Kill ISIS Chief of Global Operations Who Also Served as ISIS #2On March 13, U.S. Central Command forces, in cooperation with Iraqi Intelligence and Security Forces, conducted a precision airstrike in Al Anbar Province, Iraq, that killed the Global ISIS #2 leader,… pic.twitter.com/rWeEoUY7Lw



CENTCOM’un açıklamasına hava saldırısının ardından hem ABD askerleri hem de Irak güvenlik güçlerinin saldırının yapıldığı yere giderek iki teröriste ait cesetleri bulduklarında cesetlerin üzerinde patlatılmaya hazır intihar yelekleri ve silahlar bulunduğu açıklandı. Yetkililer, alınan DNA örneklerinin ardından kesin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı.



CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ebu Hatice tüm küresel IŞİD örgütü içindeki en önemli IŞİD üyelerinden biriydi. Ülkemizi ve bölgedeki ve ötesindeki ABD, müttefik ve ortak personelini tehdit eden teröristleri öldürmeye ve örgütlerini dağıtmaya devam edeceğiz” dedi.