Samanyolu Haber /Dünya / ABD: IŞİD komutanı öldürüldü, 4 asker yaralandı| /18 Şubat 2023 08:32

ABD: IŞİD komutanı öldürüldü, 4 asker yaralandı|

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki IŞİD hedeflerine yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı üzenlenen helikopterli saldırısı sonucu Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgüt komutanlarından olduğu belirtilen Hamza el-Homsi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda dört Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, öldürülen Hamza el-Homsi'nin saldırıda hedef alındığı belirtilirken, "hedefte meydana gelen bir patlama sonucunda dört Amerikan askeri ve bir görev köpeği yaralandı" denildi.

Açıklamada saldırının, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı yıllardır süren mücadeleyi yürüten Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte gerçekleştirildiği belirtildi.

IŞİD, eski liderinin Suriye'nin güneyindeki bir baskın sırasında öldürülmesinin ardından aralık ayında Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi'yi lider seçtiğini duyurmuştu. Komutan olarak tanımlanan Homsi'nin örgüt içindeki rolü konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi.

Sükna'da IŞİD saldırısı

Öte yandan, Suriye medyası ve bir gözlemci grup tarafından aktarılan bilgilere göre Suriye'nin orta kesimlerinde IŞİD tarafından düzenlenen bir saldırıda onlarca sivil öldü.

Muhalif savaş gözlemcisi İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre,  cuma günü Suriye'nin orta kesimlerinde IŞİD'e bağlı silahlı militanlar Sükna kasabasının güneyinde en az 36 kişiyi öldürdü.

Hükümet yanlısı radyo istasyonu Şam FM de, militanların çölde yabani yer mantarı arayan insanları pusuya düşürdüğünü bildirdi. Suriye devlet televizyonu da ölü sayısını 53 olarak bildirdi.
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