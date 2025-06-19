ABD, İsrail’e destek için üçüncü uçak gemisini gönderiyor

CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, USS Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu önümüzdeki hafta Avrupa’ya konuşlanacak ve ardından Doğu Akdeniz’e, İsrail yakınlarına doğru ilerleyecek. Böylece ABD’nin bölgede konuşlandırdığı uçak gemisi sayısı üçe çıkacak.



Ford’un konuşlanması önceden planlansa da, sevkiyatın zamanlaması Washington’un bölgedeki askeri teyakkuzunu artırdığına işaret ediyor. Öte yandan bir başka ABD uçak gemisinin de bölgeye doğru ilerlediği, bu geminin USS Carl Vinson ile birleşebileceği ya da onu devralabileceği bildirildi.



ABD uçak gemileri kriz bölgelerinde hava saldırısı düzenleyebiliyor, füze savunması sağlayabiliyor ve askeri güç projeksiyonu için ileri üs olarak kullanılabiliyor.