Samanyolu Haber /Dünya / ABD, İsrail’e destek için üçüncü uçak gemisini gönderiyor /19 Haziran 2025 00:35

ABD, İsrail’e destek için üçüncü uçak gemisini gönderiyor

ABD'nin USS Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu önümüzdeki hafta Avrupa’ya konuşlanacak ve ardından Doğu Akdeniz’e, İsrail yakınlarına doğru ilerleyecek.

SHABER3.COM

CNN’in ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, USS Ford Uçak Gemisi Taarruz Grubu önümüzdeki hafta Avrupa’ya konuşlanacak ve ardından Doğu Akdeniz’e, İsrail yakınlarına doğru ilerleyecek. Böylece ABD’nin bölgede konuşlandırdığı uçak gemisi sayısı üçe çıkacak.

Ford’un konuşlanması önceden planlansa da, sevkiyatın zamanlaması Washington’un bölgedeki askeri teyakkuzunu artırdığına işaret ediyor. Öte yandan bir başka ABD uçak gemisinin de bölgeye doğru ilerlediği, bu geminin USS Carl Vinson ile birleşebileceği ya da onu devralabileceği bildirildi.

ABD uçak gemileri kriz bölgelerinde hava saldırısı düzenleyebiliyor, füze savunması sağlayabiliyor ve askeri güç projeksiyonu için ileri üs olarak kullanılabiliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD, İsrail’e destek için üçüncü uçak gemisini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:52:04