ABD işsizlikte tam 90 yıl geriye gitti!

Ülkede işsizlik oranı ise nisanda 10,3 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi ve 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran döneminden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.





ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 7 haftada toplam 33 milyon 483 bine ulaştı.





ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayı sonu ile nisan ayı başında sert yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının son beş haftada üst üste düşüş gösterdiğini açıkladı.





İşsizlik yüzde 14,7'ye ulaştı





ABD'deki işsizlik oranı ise nisanda 10,3 puan artarak yüzde 14,7'ye yükseldi. Nisan ayında 20.5 milyon kişi işini kaybetti. Beklentinin altında gerçekleşen işsizlik oranının, bu ayda yüzde 16 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı, martta yüzde 4,4 olarak kaydedilmişti.





Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı 15,9 milyon kişi artarak 23,1 milyona ulaştı. ABD'deki işsiz sayısının artmasında Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ekonomik etkileri belirleyici oldu.





Ülkede işsizlik oranı 1929 yılında görülen Büyük Buhran döneminden bu yana en kötü grafiğe erişti.







Küresel ekonomik krizin yaşandığı 2008 yılında ABD'de 8.7 milyon kişi işini kaybetmiş, işsizlik yüzde 10'a yükselmişti.