ABD istedi, Rusya o hacker çetesini dağıttı

AB'den Rusya'ya "Siber Saldırı" Uyarısı





Tutuklamalar Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasıyla ilişkilerin gerildiği bir dönemde Rusya ve ABD arasında nadir görülen bir işbirliğine işaret ediyor. Açıklama, Ukrayna’nın hükümet dairelerinin kapanmasına neden olan büyük bir siber saldırıya uğramasının ardından geldi. Ancak iki gelişmenin birbiriyle bağlantılı olduğuyla ilgili bir işaret yok.FSB, polisle düzenledikleri operasyonda 25 adrese baskın düzenlendiklerini, 14 kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı. FSB açıklamasına göre ayrıca 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin euro ile bilgisayar ekipmanları ve 20 lüks araca el konuldu.REN televizyon kanalı yetkililerin evlere baskın, tutuklama ve yüklü miktarda dolara ve Rus rublesine el koyma görüntülerini paylaştı.Moskova’da bir mahkeme gözaltına alınanların ikisinin kimliklerini Roman Muromsky ve Andrei Bessonov olarak açıkladı; bu kişilerin iki ay boyunca gözaltında tutulmasına karar verdi.Reuters haber ajansına konuşan iki Moskovalı tanık, Muromsky’nin bir internet geliştirme uzmanı olduğunu ve işyerlerinin sitelerini oluşturmaya yardım ettiğini söyledi.İstihbarat örgütü FSB’ye göre Rusya gruba karşı attığı adımları doğrudan ABD ile paylaştı. FSB, soruşturmanın ABD’nin talebiyle başlatıldığını bildirdi, ‘‘Organize suç yapılanmasının varlığına son verildi ve suç amacıyla kullandığı istihbarat altyapısı etkisiz hale getirildi’’ açıklamasını yaptı.FSB, REvil üyeleri hakkında suçlama yapıldığını ve yedi yıla kadar hapis cezası alabileceklerini bildirdi.Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, grubun Rus vatandaşı üyelerinin ABD’ye teslim edilmeyeceğini söyledi.ABD, Kasım ayında REvil grubunda kilit rollerdeki kişilerin kimliklerine dair bilgi paylaşanlara 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.ABD son yıllarda fidye yazılımı çetelerinin üst düzey saldırılarına hedef oldu. Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynak Haziran ayında Reuters’a yaptığı açıklamada REvil’in dünyanın en büyük et paketleme fabrikası JBS’e yapılan saldırıdan sorumlu olduğunun sanıldığını söylemişti.Washington, Rus hükümetini geçmişte internette kötü niyetli faaliyetler yürütmekle suçlamış, ancak Moskova suçlamaları reddetmişti. REvil, aylardır büyük sanal saldırılarla suçlanmadı.Merkezi İngiltere’de bulunan siber güvenlik şirketi Sophos’un risk araştırmacılarından John Shier grubun liderlerinin tutuklandığının bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığını söyledi.Uzman yine de operasyonun Rusya’da faaliyet gösteren diğer suç örgütlerine mesaj niteliğinde olacağını ve Rusya’nın aslında umdukları güvenli liman olmayabileceğini göstereceğini söyledi.