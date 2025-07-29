ABD istedi SDG 'hayır' dedi

Dibo, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanması halinde Suriye Halk Meclisi seçimlerine katılımın değerlendirilebileceğini de ifade etti.





Tesaa World adlı medya kuruluşunun aktardığına göre, Abdi görüşmede, SDG’nin Deyrezzor’dan başlayarak bazı devlet kurumlarını Suriye hükümetine devretme olasılığını gündeme getirdiğini ifade etti.





Halk TV'nin haberine göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Rakka, Deyrezzor, Haseke ve Tabka bölgelerdeki doğal kaynaklar ve sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesini talep ettiği ileri sürülürken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcisi Sihanouk Dibo, bu önerilerin kabul edilmediğini açıkladı. T24'ten Namık Durukan'ın haberine göre; Dibo, ABD ile ilişkilerde bir kopuş olmadığını ve diyaloğun sürdüğünü belirtti.SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Deyrezzor bölgesindeki kanaat önderleri, aşiret liderleri ve sivil temsilcilerle bir araya geldi. SDG’nin resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre toplantıya; YPJ Genel Komutanı Rohılat Efrin, Şam hükümetiyle Diyalog Komitesi Eş Başkanı Foza Yusuf, Komite Sözcüsü Yasir es-Süleyman, Deyrezzor Askeri Meclisi temsilcileri, İç Güvenlik Güçleri yetkilileri ve çok sayıda aşiret temsilcisi katıldı.Toplantıda bölgedeki siyasi, askeri ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdi, toplumsal barışın sağlanması ve nefret söylemlerinin terk edilmesinin önemine işaret etti. Abdi ayrıca, Deyrezzor halkının ve yerel kurumların, Şam ile yapılacak olası anlaşmalarda söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi.Suriye'yi bölmek istedikleri yönündeki suçlamaları kesin bir dille reddeden Ahmed, asıl amaçlarının merkeziyetçi sistemin yarattığı sorunları aşmak olduğunu söyledi. Ahmed, eğitim, sağlık, iç güvenlik gibi yerel yetkilerin bölgelere devredildiği, "adem-i merkeziyetçi" bir Suriye modeli savunduklarını; sınırlar, pasaport ve dış politika gibi konuların ise merkezde kalabileceğini belirtti.Türkiye ile "dolaylı" ve "açık bir kanal" üzerinden görüşmelerin olduğunu doğrulayan Ahmed bunu çatışma yerine diyaloğu tercih etmek olarak niteledi. Ahmed, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin adem-i merkeziyetçi bir Suriye için arabuluculuk rolünü "takdire şayan" ve "olumlu" olarak niteledi.