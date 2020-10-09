Samanyolu Haber /Gündem / ABD istedi, ünlü işadamının mal varlığına el konuldu /09 Ekim 2020 15:50

ABD istedi, ünlü işadamının mal varlığına el konuldu

İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla SBK Holding'in yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün mal varlığına el konuldu.

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SAMANYOLUHABER- Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet Havayolları'nın da son sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm şirketleri için el konulma kararı çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın (SBK) Türkiye’deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.

Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği 500 milyon dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiği belirtilmiş, iki kardeş de mahkemede haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkûm olmuşlardı.

KINGSTON KARDEŞLER SBK'YI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

2014-2018 yılları arasında Türkiye’ye gönderilen paralar ile SBK Holding'in kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı.
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Tutuklanan Kingston Kardeşler'in kara parasını akladığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz (soldan 2'nci) Erdoğan'a yakın işadamları arasında öne çıkıyor.

Kingston Kardeşler Türkiye’ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK’ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Airporthaber'in haberine göre aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Aslan Dermen de suçlu bulunarak mahkûm olmuştu. 

Asıl ismi Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK’nın Türkiye’deki finansörü olduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilen ve 10'uncu Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararla SBK'ya ait mal varlıklarına el konuldu.
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