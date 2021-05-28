Samanyolu Haber /Dünya / ABD İstihbaratı: Koronavirüsün kaynağıyla ilgili iki ihtimal üstünde çalışıyoruz /28 Mayıs 2021 09:08

ABD İstihbaratı: Koronavirüsün kaynağıyla ilgili iki ihtimal üstünde çalışıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Covid-19 virüsünün nerede ve nasıl ortaya çıktığını henüz bilmediklerini ancak iki muhtemel senaryo üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada istihbarat servislerinden Covid-19'un kökenini araştırmalarını istemiş ve 90 gün süre vermişti.

DNI Direktör Yardımcısı Amanda Schoch, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD İstihbarat Topluluğu, iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor. Bu virüs hayvanlardan insana geçmiş olabilir. Ya da bu bir laboratuvar kazasıydı." ifadesine yer verdi.

Schoch, ellerinde yeterli delil olmadığı için bu iki olasılıktan hiçbirinin ağır basmadığını da sözlerine ekledi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Covid-19 salgınının ilk kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Trump, Covid-19'a 'Çin virüsü' demişti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, Covid-19'a "Çin virüsü" demesi Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.


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