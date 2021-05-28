ABD İstihbaratı: Koronavirüsün kaynağıyla ilgili iki ihtimal üstünde çalışıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada istihbarat servislerinden Covid-19'un kökenini araştırmalarını istemiş ve 90 gün süre vermişti.







DNI Direktör Yardımcısı Amanda Schoch, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD İstihbarat Topluluğu, iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor. Bu virüs hayvanlardan insana geçmiş olabilir. Ya da bu bir laboratuvar kazasıydı." ifadesine yer verdi.





Schoch, ellerinde yeterli delil olmadığı için bu iki olasılıktan hiçbirinin ağır basmadığını da sözlerine ekledi.





Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Covid-19 salgınının ilk kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.





Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.





Trump, Covid-19'a 'Çin virüsü' demişti





ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, Covid-19'a "Çin virüsü" demesi Pekin yönetiminin tepkisini çekmişti.







