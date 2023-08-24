ABD istihbaratı: Prigojin'in uçağı kasıtlı patlama sonucu düşürüldü

Yetkililerden biri, patlamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "eleştirmenleri susturmaya yönelik uzun siciliyle örtüştüğünü” söyledi.





Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, ABD ordusunun Wagher’in patronunu öldüren kazanın "karadan havaya atılan bir füze” sonucu meydana geldiğine dair elinde hiçbir bilgi olmadığını belirterek, böyle bir silahın kullanımına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.





Euronews'te yer alan habere göre ABD istihbaratının ilk değerlendirmesi, Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in uçağının kasıtlı olarak düşürüldüğünü ortaya koydu.ABD ve Batılı yetkililerinin görüşlerini inceleyen ABD istihbaratının ilk değerlendirmesine göre, Prigojin'in öldüğü uçak kazası, kasıtlı olarak bir patlamadan kaynaklandı.Associated Press’e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen istihbarat yetkilileri öne sürdükleri patlama hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise uçağın karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bir belirti bulunmadığını açıkladı.Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Moskova'dan St Petersburg'a giderken düşen uçakta beraberindeki 9 kişi ile birlikte hayatını kaybetti.Haziran'da Moskova yönetimine karşı bayrak açan Prigojin ve uçakta bulunan Wagner üyeleri ayaklanmadan 2 ay sonra yaşamlarını kaybetti.24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatan Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle geri adım atmıştı.Prigojin, en son pazartesi akşamı, Wagner'e yakın gruplar tarafından sosyal medyada yayınlanan ve Afrika'da olduğunu iddia ettiği bir videoda yer aldı; çöl manzarasında, "Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyütmek ve Afrika'yı daha da özgürleştirmek" için çalıştığını söyledi.Rus medyası bu hafta Prigojin ile bağlantılı olduğu belirtilen Sergei Surovikin'in Rusya'nın hava kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığını bildirdi. Bir dönem Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarını yöneten Surovikin, Prigozj'in güçlerini geri çekilmeye çağıran bir video konuşması kaydettiği isyandan bu yana kamuoyunda görülmedi.