Samanyolu Haber /Dünya / ABD istihbaratı: Prigojin'in uçağı kasıtlı patlama sonucu düşürüldü /24 Ağustos 2023 23:15

ABD istihbaratı: Prigojin'in uçağı kasıtlı patlama sonucu düşürüldü

ABD Savunma Bakanlığı, uçağın karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bir belirti bulunmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre ABD istihbaratının ilk değerlendirmesi, Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in uçağının kasıtlı olarak düşürüldüğünü ortaya koydu.

ABD ve Batılı yetkililerinin görüşlerini inceleyen ABD istihbaratının ilk değerlendirmesine göre, Prigojin'in öldüğü uçak kazası, kasıtlı olarak bir patlamadan kaynaklandı.

Associated Press’e konuşan isminin açıklanmasını istemeyen istihbarat yetkilileri öne sürdükleri patlama hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Yetkililerden biri, patlamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine "eleştirmenleri susturmaya yönelik uzun siciliyle örtüştüğünü” söyledi.

Pentagon: Karadan hava füze atılması söz konusu değil

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise uçağın karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bir belirti bulunmadığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, ABD ordusunun Wagher’in patronunu öldüren kazanın "karadan havaya atılan bir füze” sonucu meydana geldiğine dair elinde hiçbir bilgi olmadığını belirterek, böyle bir silahın kullanımına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Moskova'dan St Petersburg'a giderken düşen uçakta beraberindeki 9 kişi ile birlikte hayatını kaybetti.

Haziran'da Moskova yönetimine karşı bayrak açan Prigojin ve uçakta bulunan Wagner üyeleri ayaklanmadan 2 ay sonra yaşamlarını kaybetti.

24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatan Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle geri adım atmıştı.

Prigojin, en son pazartesi akşamı, Wagner'e yakın gruplar tarafından sosyal medyada yayınlanan ve Afrika'da olduğunu iddia ettiği bir videoda yer aldı; çöl manzarasında, "Rusya'yı tüm kıtalarda daha da büyütmek ve Afrika'yı daha da özgürleştirmek" için çalıştığını söyledi.

Rus medyası bu hafta Prigojin ile bağlantılı olduğu belirtilen Sergei Surovikin'in Rusya'nın hava kuvvetleri komutanlığı görevinden alındığını bildirdi. Bir dönem Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarını yöneten Surovikin, Prigozj'in güçlerini geri çekilmeye çağıran bir video konuşması kaydettiği isyandan bu yana kamuoyunda görülmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD istihbaratı: Prigojin'in uçağı kasıtlı patlama... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:34:41