Samanyolu Haber /Dünya / ABD istihbaratı, Rusya'nın yeni Ukrayna planını deşifre etti /03 Mayıs 2022 13:51

ABD istihbaratı, Rusya'nın yeni Ukrayna planını deşifre etti

ABD istihbaratına göre, Rusya Ukrayna’da yeni bölgeler ilhak etmek için 'sahte referandumlar' düzenlemeyi planlıyor.

SHABER3.COM

Kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolünde olan doğudaki Donetsk ve Luhansk ile işgalin başında ele geçirdiği güneydeki Herson kentini ilhak edeceği belirtilen Rusya’nın, mayıs ayı ortalarında bu bölgelerde 'sahte referandumlar' düzenleyerek, buralarda kendine bağlı “kukla yöneticileri” işbaşına getirmek istediği bildirildi.

ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Büyükelçisi Michael Carpenter, “güvenilir istihbarat” raporlarına atıfta bulunarak Rusya'nın üç bölgeyi ilhak etmeye hazırlandığını söyledi.

Carpenter, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, düzenlenecek tartışmalı referandumlarla Rusya’nın, bu bölgelerde Moskova’nın denetiminde olacak ‘kukla’ liderler yerleştirerek çok geniş bir alanda Ukrayna’yı kontrol etmek için çalışacağını aktardı.

ABD'li yetkili, Rusya'nın bu planının başarılı olamayabileceğini bildirdi. ABD istihbaratının Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği yolundaki daha önceki uyarılarının haklı çıktığını belirten Carpenter, ABD istihbaratının bundan sonraki tahmininde de doğruluk şansının yanılgı payından çok daha fazla olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu arada İngiltere Savunma Bakanlığı verilerine atıfta bulunan The Washington Post gazetesi, Moskova’nın ilk işgal ettiği büyük Ukrayna kenti olan Herson’da Rusya’nın burada “kukla yönetim” kurmadan önce normal hayatta Rus para birimi kullanılmasına başladığını duyurdu.

Rusya’nın ülkenin doğusunda referandum hazırlığında olduğu iddiası daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenskiy tarafından da gündeme getirilmişti.

ABD’nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried ise Rus lider Vladimir Putin’in Avrupa’nın kanlı savaşın bitmesi için bu üç bölgenin Moskova tarafından ilhakına izin vereceği düşüncesinde olduğunu ancak Buça gibi bölgelerde yaşanan katliamlardan sonra bu ilhak girişimlerinin artık Batı ülkelerinin kabul etmesinin tamamen imkansız olduğunu savundu.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta başlayan işgalden hemen önce Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık kararını tanımıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD istihbaratı, Rusya'nın yeni Ukrayna planını deşifre etti Sonraki Haber >>

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:42