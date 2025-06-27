Samanyolu Haber /Dünya / ABD istihbaratı: Saldırılar İran’ın nükleer programını ciddi şekilde zayıflattı /27 Haziran 2025 12:13

ABD istihbaratı: Saldırılar İran’ın nükleer programını ciddi şekilde zayıflattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırılarının ardından istihbarat dikkat çeken bir rapor hazırladı.

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Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, saldırıların İran’ın nükleer programını “ciddi şekilde zayıflattığını” belirtirken, Savunma İstihbarat Ajansı’nın (DIA) ilk raporunun sadece saldırılardan sonraki ilk 24 saate dayandığını ve artık güncelliğini yitirdiğini öne sürdü. Diğer yandan ABD Başkanı Trump “tamamen yok edildi” ifadesini kullanmıştı. 

Zarar Büyük Ama Belirsizlik Sürüyor
DIA tarafından hazırlanan ve hâlâ gizli statüsünde bulunan rapora göre, İran’daki üç nükleer tesisteki zarar “orta ila ciddi düzeyde” olarak değerlendiriliyor. Raporda, özellikle dağ altına inşa edilmiş Fordo tesisinin orta düzeyde zarar gördüğü varsayımı doğruysa, bu tesisin tekrar kullanılamayacağı belirtiliyor. Ancak bunun doğru olmaması hâlinde, İran’ın kısa sürede yeniden nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

İstihbarat yetkililerine göre saldırılar, İran’ın nükleer programını birkaç ay geciktirdi. Ancak bu bulgular “düşük güven düzeyi” ile raporlandı. Bu da, değerlendirmelerin geçici olduğunu ve gelecekteki gelişmelere göre değişebileceğini gösteriyor.

CIA ve Ulusal Güvenlik Yetkililerinden Farklı Açıklamalar
Çarşamba günü CIA, DIA’nın raporundan farklı bir değerlendirme yayımladı. Direktör Ratcliffe, Amerikan bombardımanının ardından toplanan yeni istihbaratlara dayanarak, bazı İran tesislerinin “tamamen yıkıldığını” ve yeniden inşalarının yıllar süreceğini ileri sürdü. Aynı gün, Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard da sosyal medya üzerinden, yeni raporların İran’ın üç tesisi yeniden kurmasının yıllar alacağını gösterdiğini duyurdu.

Ancak bu değerlendirmeler, yalnızca saldırıya uğrayan mevcut tesisleri kapsıyor. İran’ın başka yerlerde gizli nükleer faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediği konusunda ise net bir bilgi yok.
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