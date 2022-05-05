'ABD istihbaratı Ukrayna’nın Rus generallerini yok etmesine yardım ediyor'

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin Ukrayna'da Rus generalleri hedef alan saldırılarla ilgili istihbarat sağladığını yazdı.





Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey yetkililer, Ukrayna'da Rus generallerin öldüğü çoğu saldırının istihbaratının Washington tarafından sağlandığını söyledi. Habere göre, yetkililer, kaç generalin bu istihbaratlarla öldürüldüğüne ilişkin bilgi vermezken Ukrayna'da söz konusu saldırılarla 12 Rus generalin öldürüldüğü iddia ediliyor.





'BİLGİLER BİRLEŞTİRİLİYOR'





ABD'nin Donbass bölgesindeki Rusya'nın askeri hareketliliğine ilişkin Ukrayna'ya istihbarat sağladığını da belirten gazete, "Ukrayna ordusunun bölgedeki Rus subaylarla ilgili verileriyle ABD istihbaratından elde ettiği bilgileri birleştirdiğini" kaydetti. ABD'nin Ukrayna ordusuna istihbarat sağlama faaliyetlerinin milyar dolarlık silah yardımlarının bir parçası olduğuna da dikkat çekildi.





Haberde "ABD'nin Ukraynalılara verdiği istihbarat desteği savaş alanında belirleyici bir etkiye sahip oldu" diyen NYT, bu istihbarat paylaşımlarına ilişkin bazı örnekler de verdi.





Buna göre, "ABD istihbarat teşkilatları savaş boyunca Rus birliklerinin hareketlerini izlemek için sınıflandırılmış ve ticari uydular da dahil olmak üzere çeşitli kaynakları kullandı".





'GERASİMOV'LA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ'

Gazete, söz konusu iddiayla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Adrienne Watson tarafından açıklama yapıldığını belirtti. Watson, Ukraynalılara istihbarat sağlandığını kabul ederken bunun "Rus generallerin öldürülmesi amacıyla verilmediğini" savundu.





Haberde, Ukrayna ordusunun tüm saldırılarının ABD istihbaratıyla yapılmadığı belirtilirken buna örnek olarak, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Donbass bölgesindeki operasyon üssü İzyum'a ziyaretinde hava saldırısıyla hedef alındığı iddiası gösterildi.





Bu saldırıyla ilgili istihbaratı ABD'nin vermediği belirtilen haberde, yetkililerin diğer Rus generallerin ölümlerinde ABD istihbaratının kritik bilgiler verdiğini kabul ettiğini kaydetti.





'24 ŞUBAT'TAN ÖNCE DE İSTİHBARAT VERİLDİ' ABD'nin Ukrayna'da Rusya'nın askeri hareketliliğine ilişkin elde ettiği verilerle Ukrayna'ya kritik hedefler belirlemesinde "yardımcı olduğu" vurgulanan haberde, "Diğer NATO müttefikleri de Ukrayna ordusuna gerçek zamanlı istihbarat sağlıyor. Biden yönetimi ayrıca Ukrayna'nın üst düzey Rus subayları hedef alma yeteneğini geliştirmesi için yeni silahlar da sağlıyor" denildi.

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat sağlamasının Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan önce de yapıldığı haberde yer aldı. Buna göre, 24 Şubat'tan önce Kiev'in kuzeyindeki Hostomel havaalanına olası bir saldırı yapılacağı bilgisinin ABD tarafından Ukrayna'ya verildiği ifade edildi.

'BUNU YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ' ABD eski başkanı Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı'nda üst düzey yetkili olan Evelyn Farkas ise NYT'ye "Açıkçası, Rusların Ukraynalılara bir ölçüde yardım ettiğimizi bilmelerini istiyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Onlara kazanmaları için gereken her şeyi vereceğiz ve Vladimir Putin'in buna tepkisinden korkmuyoruz" dedi.

9 MAYIS İDDİASI: BATILI YETKİLİLER ENDİŞELİ Öte yandan, Rusya'nın 9 Mayıs'a hazırlandığı iddiaları da haberde yer buldu. "Genişletilmiş bir savaş korkusu büyüyor. Batılı yetkililerin, Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü'nden saldırıları yoğunlaştırmak ve resmen savaş ilan etmek için yararlanacağı endişesi artıyor" denildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptığı şeyleri yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz” demişti. ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ancak ülkeye ABD birliklerini göndermeyeceğini açıklamıştı.



