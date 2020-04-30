ABD istihbaratından çok konuşulacak Koronavirüs raporu

ABD'nin en tepe istihbarat ajansı Ulusal İstihbarat Direktör Ofisi (ODNI), Koronavirüs'ün insan yapımı olmadığı ya da Çin'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna vardı. Ancak Amerikan istihbaratı hala virüsün kökenini araştırıyor.





ODNI'den yapılan açıklamada "İstihbarat topluluğu geniş bilimsel bir konsensusla Covid-19 virüsünün insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış olmadığına mutabık" dedi.





Ancak ODNI Koronavirüs'ün ilk görüldüğü yer Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvarda çıkan bir kaza ile mi ortaya çıktığını da araştırmaya devam ettiklerini belirtti. Reuters'in haberine göre ODNI, "İstihbarat topluluğu, salgının enfekte bir hayvanla temas ile mi yoksa Vuhan'daki laboratuvarda yaşanan bir kaza ile mi başladığını yeni bilgiler ile dikkatle incelemeye devam edecek" dedi.





BBC'nin ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett, Amerikan istihbaratının ilk kez konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaptığını aktardı.





Barbara Plett'e göre ABD istihbarat servisleri böylece Koronavirüs salgınının kökenine yönelik en aşırı komplo teorilerini reddetmiş oldu.





Bu teorilere göre Çin, Koronavirüs'ü geliştirmiş ve biyolojik silah olarak kullanmıştı.





Amerikan istihbarat servisleri buna karşın virüsün Çin'in Vuhan kentinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir laboratuvardan yanlışlıkla sızdırıldığı ihtimalini dışlamıyor.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce Koronavirüs'ü Çin'in geliştirmiş olabileceğini söylemiş ve Pekin yönetimine uzmanların şüphelenilen laboratuvara girmelerine izin vermelerini istemişti.





Çin hükümeti ise Koronavirüs'ün Vuhan'daki laboratuvarda üretildiği suçlamalarını reddediyor.