Samanyolu Haber /Dünya / ABD istihbaratından çok konuşulacak Koronavirüs raporu /30 Nisan 2020 22:40

ABD istihbaratından çok konuşulacak Koronavirüs raporu

Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği iddia edilen Koronavirüs ile ilgili bir açıklama da ABD'nin en tepe istihbarat ajansı Ulusal İstihbarat Direktör Ofisi'nden geldi.

SHABER3.COM

ABD'nin en tepe istihbarat ajansı Ulusal İstihbarat Direktör Ofisi (ODNI), Koronavirüs'ün insan yapımı olmadığı ya da Çin'de laboratuvar ortamında geliştirilmediği sonucuna vardı. Ancak Amerikan istihbaratı hala virüsün kökenini araştırıyor.

ODNI'den yapılan açıklamada "İstihbarat topluluğu geniş bilimsel bir konsensusla Covid-19 virüsünün insan yapımı ya da genetiği ile oynanmış olmadığına mutabık" dedi.

Ancak ODNI Koronavirüs'ün ilk görüldüğü yer Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvarda çıkan bir kaza ile mi ortaya çıktığını da araştırmaya devam ettiklerini belirtti. Reuters'in haberine göre ODNI, "İstihbarat topluluğu, salgının enfekte bir hayvanla temas ile mi yoksa Vuhan'daki laboratuvarda yaşanan bir kaza ile mi başladığını yeni bilgiler ile dikkatle incelemeye devam edecek" dedi.

BBC'nin ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett, Amerikan istihbaratının ilk kez konuyla ilgili olarak net bir açıklama yaptığını aktardı.

Barbara Plett'e göre ABD istihbarat servisleri böylece Koronavirüs salgınının kökenine yönelik en aşırı komplo teorilerini reddetmiş oldu.

Bu teorilere göre Çin, Koronavirüs'ü geliştirmiş ve biyolojik silah olarak kullanmıştı.

Amerikan istihbarat servisleri buna karşın virüsün Çin'in Vuhan kentinde bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir laboratuvardan yanlışlıkla sızdırıldığı ihtimalini dışlamıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo daha önce Koronavirüs'ü Çin'in geliştirmiş olabileceğini söylemiş ve Pekin yönetimine uzmanların şüphelenilen laboratuvara girmelerine izin vermelerini istemişti.

Çin hükümeti ise Koronavirüs'ün Vuhan'daki laboratuvarda üretildiği suçlamalarını reddediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD istihbaratından çok konuşulacak Koronavirüs raporu Sonraki Haber >>

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:15:23