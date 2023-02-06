Samanyolu Haber /Gündem / ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’na göre depremin büyüklüğü 7,8 /06 Şubat 2023 10:59

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’na göre depremin büyüklüğü 7,8

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu’na göre depremin büyüklüğü 7,8

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Kahramanmaraş’ta 04.17’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde depremin bilançosu ağırlaşıyor. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi.

TÜRKİYE VE SURİYE’DE ÖLÜ SAYISI 500’Ü AŞTI
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu’na göre depremin büyüklüğü 7.8 olarak ölçüldü. Depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye’de pek çok bina yıkıldı. Suriye’de 230’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde ölü sayısı 500’ün üzerine çıktı.


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