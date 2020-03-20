Samanyolu Haber /Gündem / ABD Kaliforniya'da 40 milyon kişiye 'evde kalma' emri verildi /20 Mart 2020 11:14

ABD Kaliforniya'da 40 milyon kişiye 'evde kalma' emri verildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 40 milyon insan için ‘evde kalma emri’nin çıkarıldığı belirtildi. New York'ta ise vaka sayısı bir günde 2 bin 281 artarak 4 bin 152'ye, can kaybı ise 27'ye ulaştı.

SHABER3.COM

ABD'de yeni koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Kalifornia Valisi Gavin Newsom, Perşembe akşamı eyaletin 40 milyon sakinini kapsayacak şekilde 'evde kalma emri' verdi.

Vali Newsom, eyaletin sağlık sistemini çökertmekle tehdit eden virüsün yayılmasını kontrol etmek için zaruri olmayan dolaşımın ikinci bir emre kadar kısıtlandığını belirterek, “Şimdi zor kararlar alma zamanı, gerçeği kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı. 

Valinin emri çerçevesinde, insanlardan evlerinde kalmaları istenirken, tıbbi ve gıda gibi asli ihtiyaçların temini için ise evlerden çıkılabileceği kaydedildi.

Eyaletteki restoran gibi iş yerlerinin ise evlere servis yapmak şartıyla açık kalabileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo ise, şimdiye kadar 22 bin kişiye test uyguladıklarını ve bu testlerin sadece 8 bininin bir günde gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan New York'un çeşitli yerlerinde vatandaşlara test uygulaması başlatıldı.

Anthony Wayne Rekrasyon Merkezi'nde kurulan çadırlarda vatandaşlar arabalarından inmeden test yaptırabildi. Sadece bir dakikalık testin vatandaşlara 72 saat içinde iletileceği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Kaliforniya'da 40 milyon kişiye 'evde kalma' emri verildi Sonraki Haber >>

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:12