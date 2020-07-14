Samanyolu Haber /Dünya / ABD - Kanada sınırı için yeni karar /14 Temmuz 2020 22:47

ABD - Kanada sınırı için yeni karar

Koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olmayan geçişlere kapatılan ABD-Kanada sınırının 21 Ağustos 2020 tarihine kadar kapalı kalmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

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ABD ile Kanada arasındaki sınırın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararının 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kanada merkezli CTV News'in haberine göre, iki ülke arasındaki sınırın kapalı tutulması kararı bir ay süreyle uzatıldı.

Sınır geçişlerinin durdurulmasına rağmen ticari geçişlere ve sağlık çalışanlarının seyahat etmesine izin veriliyor.

Kanada'ya ticari olmayan giriş yapanlardan da 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları isteniyor.

Kanada ile ABD arasındaki sınır, Covid-19 salgınının başladığı martta zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran'a kadar kapatılmış, ardından da bu karar 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.
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