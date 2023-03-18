ABD Karadeniz üzerinde İHA uçuşlarına yeniden başladı

ABD'li iki yetkili, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) Karadeniz üzerinde düşmesinin ardından bölgede İHA uçuşlarının yeniden başladığını açıkladı.



Reuters haber ajansına konuşan ve isimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer, 14 Mart akşamı Rusya'ya ait Su-27 savaş uçakları ile temasının ardından ABD'nin MQ-9 tipi İHA'sının düşmesi sonrası Karadeniz üzerindeki yeni uçuşların RQ-4 Global Hawk İHA’sı tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Yetkililerden biri, dün (17 Mart) gerçekleştirilen bu uçuşun 14 Mart akşamı yaşanan olaydan sonra ilk İHA uçuşu olduğunu aktardı.



ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri de olaydan sonra yaptıkları açıklamalarda MQ-9 tipi İHA'nın düşmesinin 'kendilerini benzer misyonlardan alıkoymayacağını' kaydetmişti.



Ne olmuştu?



ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) 14 Mart akşamı iki Rus Su-27 savaş uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.



EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedildi.



Rusya Savunma Bakanlığı ise Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracının (İHA) Ukrayna’daki operasyon nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini öne sürdü.



Söz konusu alanı ihlal edenin kimliğini tespit amacıyla görev başındaki hava savunma kuvvetlerine ait savaş uçaklarının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Moskova saati ile 09.30 sıralarında yapılan keskin manevra sonucunda MQ-9 İHA irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyine çarptı. Rus savaş uçakları silah kullanmadı, İHA ile temas kurmadı ve güvenli bir şekilde üsse döndü” ifadeleri kullanıldı.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüştü.