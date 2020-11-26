ABD karantina sisteminde değişikliğe gidiyor

ABD Halk Sağlığı Teşkilatı ve Beyaz Saray Koronavirüs Gücü üyesi Doktor Brett Groir, CDC’nin yeni kılavuzunda önerilen sosyal izolasyon süresini kısaltmayı görüştüklerini açıkladı.







Giroir, “Çoğunluk, testlerin sonucuna göre uygulanacak daha kısa bir sosyal tecrit konusunda hemfikir. Ancak, insanların bu konuda sorumluluk sahibi olacağından emin olmamız gerekiyor. Bu tür tavsiyeler şakaya gelmez” dedi.





John Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi’nden Jennifer Nuzzo da bu kapsamda şunları söyledi:





“Testler şu anda ülke genelinde kapsamlı bir şekilde uygulanıyor. 14 günlük karantina süresi hem pozitif hem de negatif test edilenlere uygulandığı için, Covid-19’u taşımayanların yok yere iş ve eğitim hayatından uzak kalmasına neden oluyor. Sosyal tecritin kısatılması toplumdaki kurumlar arasındaki uyumu koruması açısından akıllı, pragmatik bir hareket.





Şu anda, ABD'deki Covid-19 tedavilerinin bir kısmı, karantinaya alınacak vakaların temaslarına yönelik yoğun meşguliyet nedeniyle ciddi şekilde engelleniyor. Yedi veya on günlük bir karantina önerisine katlanmak insanlar için daha kolay olabilir ve sağlık çalışanlarının daha fazla pozitif vakayla ilgilenmesini sağlayabilir.”





İngiltere de 15 Aralık itibarıyla ülkeye gelenlere uygulanacak sosyal tecrit süresini 14 günden beş güne indireceğini duyurmuştu. Bu süre sonunda testi negatif çıkanlar normal hayata katılabilecek.