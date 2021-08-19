Samanyolu Haber /Dünya / ABD kararını verdi: Hatırlatma dozu yapılacak /19 Ağustos 2021 14:39

ABD kararını verdi: Hatırlatma dozu yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sağlık yetkilileri, aşılanan kişilerde aşının koruyuculuğunu güçlendirmek amacıyla hatırlatma dozu uygulamasını planlıyor.

SHABER3.COM

Delta varyantı ve aşının etkisinin zamanla düştüğüne dair veriler ABD'li yetkilileri destekleyici aşı dozu sunmaya yöneltti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin en son araştırması delta varyantına karşı aşının koruyuculuğunun düştüğünü gösterdi. Delta varyantına ilk maruz kalan ülkelerden biri olan İsrail'den gelen veriler de ABD'li yetkilileri harekete geçirdi. Destekleyici hatırlatma dozun uygulamasının ABD'de 20 Eylül'den itibaren başlaması planlanıyor.

İsrail halihazırda aşılanmasının üzerinden 5 ay geçmiş 50 yaş ve üzeri kişilere hatırlatma dozu uyguluyor. Almanya ve Fransa da bu uygulamaya sonbaharda geçmeyi hedefliyor.

Türkiye'de 3. doz sonrası 4. aşı doz uygulaması

Türkiye'de ise 3. doz aşılanmalar devam ederken 4. doz aşı için de yeşil ışık verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. doz uygulamasının iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.

Hatırlatma dozu ve 3. doz arasındaki fark ne?

Peki Türkiye'de de yapılan 3. ve 4. doz aşılarla ABD'de uygulanması planlanan hatırlatma dozu arasındaki fark ne?

Bazı kronik hastalığı olan ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ilk iki dozda yeterli koruma sağlamayabiliyor. Bu durumda ikinci aşıdan en az 28 gün sonra aşı serisinin bir parçası olarak 3. doz aşı olmaları mümkün oluyor. Öte yandan bazı aşıların koruyuculuğunun düşük olması da 3. doz ihtiyacı doğurabiliyor.

Hatırlatma dozu ise bağışıklık sistemi normal kişilere aşı takvimi tamamlandıktan bir süre sonra aşının etkisini hatırlatmak ve yeniden güçlendirmek için veriliyor.

Hatırlatma dozu ilave koruyuculuk oluşturmak için değil var olan aşıyı canlandırmak için uygulanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD kararını verdi: Hatırlatma dozu yapılacak Sonraki Haber >>

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Alman halkı yardımlarına koşan Time to Help'e minnettar

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Kargo uçağıyla ölüme uçan Afganlar, o anlarını kaydetmiş

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Taliban militanları, Cumhurbaşkanlığı sarayında spor yapıyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:18:29