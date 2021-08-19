ABD kararını verdi: Hatırlatma dozu yapılacak

Delta varyantı ve aşının etkisinin zamanla düştüğüne dair veriler ABD'li yetkilileri destekleyici aşı dozu sunmaya yöneltti.







ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin en son araştırması delta varyantına karşı aşının koruyuculuğunun düştüğünü gösterdi. Delta varyantına ilk maruz kalan ülkelerden biri olan İsrail'den gelen veriler de ABD'li yetkilileri harekete geçirdi. Destekleyici hatırlatma dozun uygulamasının ABD'de 20 Eylül'den itibaren başlaması planlanıyor.





İsrail halihazırda aşılanmasının üzerinden 5 ay geçmiş 50 yaş ve üzeri kişilere hatırlatma dozu uyguluyor. Almanya ve Fransa da bu uygulamaya sonbaharda geçmeyi hedefliyor.





Türkiye'de 3. doz sonrası 4. aşı doz uygulaması





Türkiye'de ise 3. doz aşılanmalar devam ederken 4. doz aşı için de yeşil ışık verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4. doz uygulamasının iki doz mRNA aşısı talep eden ülkelere seyahat edeceklere yönelik olduğunu belirterek, "Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." bilgisini paylaştı.





Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.





Hatırlatma dozu ve 3. doz arasındaki fark ne?





Peki Türkiye'de de yapılan 3. ve 4. doz aşılarla ABD'de uygulanması planlanan hatırlatma dozu arasındaki fark ne?





Bazı kronik hastalığı olan ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ilk iki dozda yeterli koruma sağlamayabiliyor. Bu durumda ikinci aşıdan en az 28 gün sonra aşı serisinin bir parçası olarak 3. doz aşı olmaları mümkün oluyor. Öte yandan bazı aşıların koruyuculuğunun düşük olması da 3. doz ihtiyacı doğurabiliyor.





Hatırlatma dozu ise bağışıklık sistemi normal kişilere aşı takvimi tamamlandıktan bir süre sonra aşının etkisini hatırlatmak ve yeniden güçlendirmek için veriliyor.





Hatırlatma dozu ilave koruyuculuk oluşturmak için değil var olan aşıyı canlandırmak için uygulanıyor.