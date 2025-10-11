ABD, Katar’a Idaho’da üs veriyor

Açıklama, Başkan Donald Trump’ın kısa süre önce Katar’ı olası saldırılara karşı savunma taahhüdü içeren bir başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından geldi. Kararname, İsrail’in geçtiğimiz günlerde Doha’da Hamas liderlerini hedef alan hava saldırıları sonrasında yayımlanmıştı.





Hegseth, Pentagon’daki törende Katar Savunma Bakanı Şeyh Abdulrahman Al-Thani ile birlikte yaptığı açıklamada, “Mountain Home Hava Üssü’nde Katar Emirlik Hava Kuvvetleri tesisi inşası için kabul mektubunu imzalıyoruz” dedi.





Bakan, bu tesisin ortak eğitimleri güçlendireceğini, iki ülke ordularının “öldürücülüğünü ve operasyonel uyumunu artıracağını” söyledi. “Bu, ortaklığımızın bir başka örneği. Emin olun, bize güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.





Idaho’daki üs şu anda Singapur Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı filosuna da ev sahipliği yapıyor.





Hegseth, Katar’ın İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve rehine takası anlaşmasında oynadığı “önemli arabulucu rolü” için teşekkür etti. Ayrıca Katar’ın Afganistan’da bir ABD vatandaşının serbest bırakılmasındaki yardımlarını da takdirle andı.





Katar Savunma Bakanı Al-Thani ise iki ülke arasındaki “güçlü, kalıcı ortaklık” ve “derin savunma ilişkilerini” vurguladı. ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük askeri üssü, Katar’daki El-Udeid Hava Üssü olmaya devam ediyor.





Trump’ın Katar liderleriyle kurduğu yakın ilişki Washington’da dikkat çekiyor. Özellikle Katar’ın Trump’a Air Force One olarak kullanılacak bir Boeing 747 uçağı hediye etmesi tartışma yaratmıştı.





Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Idaho’daki yeni tesis anlaşmasını eleştirdi. Aşırı sağ aktivist Laura Loomer, X platformunda “Cumhuriyetçilerin Katar’dan gelen terör finansörlerine ABD topraklarında askeri üs verdiklerine inanamıyorum” diye yazdı.





Hegseth daha sonra sosyal medyada, “Katar’ın ABD topraklarında kendi üssü olmayacak. Bu, ABD kontrolündeki mevcut üs içinde ortak bir eğitim tesisidir.” açıklamasıyla tartışmalara yanıt verdi.