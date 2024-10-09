Samanyolu Haber /Dünya / ABD kırmızı alarmda: Son yüzyılın en büyük kasırgası bekleniyor! /09 Ekim 2024 10:17

ABD kırmızı alarmda: Son yüzyılın en büyük kasırgası bekleniyor!

Milton Kasırgası, Meksika Körfezi’nden Florida’ya doğru hızla ilerliyor ve son 100 yılın en güçlü kasırgası olabileceği uyarıları yapılıyor. Başkan Biden, acil tahliye çağrısında bulundu.

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ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi’nden güçlenerek Florida’ya doğru ilerleyen Milton Kasırgası’nın son 100 yılın "en güçlü" kasırgası olabileceği uyarısında bulundu. Saate 230 kilometre hızla ilerleyen ve "canavar kasırga" olarak tanımlanan Milton, federal ve yerel yetkilileri alarma geçirdi.

Tahminlere göre, kasırga en çok etkilenecek bölgelerde 3 ila 4,5 metre yüksekliğinde su baskınlarına yol açabilir. Hava durumu takibi yapan The Weather Channel, kasırganın çarşamba gecesi ya da perşembe sabahı Florida’nın yoğun nüfuslu bölgeleri olan Tampa, Sarasota ve Fort Myers’a ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Cumhuriyet'teki habere göre bölgedeki birçok kişi kasırgadan kaçmak için yola çıkarken, marketlerde yoğun bir hazırlık süreci yaşanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida sakinlerine acil tahliye çağrısında bulunarak "Milton, Florida'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir" ifadesini kullandı. Biden, herkesin derhal bölgeden ayrılması gerektiğini vurguladı ve gelişmeleri takip etmek amacıyla Almanya ve Angola’daki ziyaretlerini iptal etti. Önceki hafta da Helene Kasırgası’nın vurduğu bölgede 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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