Samanyolu Haber /Dünya / ABD kongre baskınında 2 gözaltı /15 Mart 2021 20:58

ABD kongre baskınında 2 gözaltı

ABD'de 6 Ocak Kongre Baskını sırasında polis memuru Brian Sicknick'in öldürülmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.ABD'de Kongre baskınının ardından, FBI ve diğer yetkili kurumların soruşturmaları sürüyor.

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Washington Post'un haberine göre, Kongre polisi Brian Sicknick'in öldürülmesine ilişkin Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios isimli 2 kişi 14 Mart Pazar günü gözaltına alındı.

Söz konusu 2 kişiye aralarında "Brian Sicknick'e tahriş edici kimyasal ile saldırma"nın da olduğu toplam 9 suç isnat edildi. Khater'in Pennsylvania, Tanious'un ise West Virginia eyaletlerinde ikamet ettiği ve buralarda gözaltına alındıkları belirtildi. Şahısların suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.

6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı. Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.

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