ABD kongre baskınında 2 gözaltı

Washington Post'un haberine göre, Kongre polisi Brian Sicknick'in öldürülmesine ilişkin Julian Elie Khater ve George Pierre Tanios isimli 2 kişi 14 Mart Pazar günü gözaltına alındı.







Söz konusu 2 kişiye aralarında "Brian Sicknick'e tahriş edici kimyasal ile saldırma"nın da olduğu toplam 9 suç isnat edildi. Khater'in Pennsylvania, Tanious'un ise West Virginia eyaletlerinde ikamet ettiği ve buralarda gözaltına alındıkları belirtildi. Şahısların suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.





6 Ocak'taki Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, ardından eski Başkan Donald Trump'a karşı halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil süreci başlatılmıştı. Trump, Senatodaki oylamada aklanmıştı.



