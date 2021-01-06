Samanyolu Haber /Dünya / Trump destekçileri kongre binasını bastı /06 Ocak 2021 22:50

Trump destekçileri kongre binasını bastı

Trump destekçilerinin kongre binasına yürümeleri sonrasında binanın giriş ve çıkışlara kapatıldığı ifade edildi. Daha sonra bazı göstericilerin binaya girmeyi başardığı ifade edildi.

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ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. 

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor. 

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. 

MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu. Olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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