Samanyolu Haber /Gündem / ABD kongre binası kapatıldı /18 Ocak 2021 18:56

ABD kongre binası kapatıldı

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

Çarşamba günü gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi Washington D.C. sokaklarında hareketli dakikalar yaşanıyor.

Joe Biden’ın yemin töreni için prova gerçekleştirildiği sırada, ABD’de kongre binasının güvenlik tehditleri nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Pencerelerden ve kapılardan uzak durun çağrısı yapılırken, kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiği görüldü.

PROVAYA KATILANLAR TAHLİYE EDİLDİ

ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden’ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi oluştuğu bildirildi.

Öte yandan Biden’ın tören provasına katılanların ise tahliye edildiği duyuruldu.
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