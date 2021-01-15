ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD'de Donald Trump destekçilerinin olası bir şiddet eylemini engellemek için binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında görevlendirildi.





Olayların ardından devreye giren Ulusal Muhafızlar, 24 Ocak'a kadar geçerli olan "acil durum" kapsamında Kongre binasını korumaya devam ediyor.





Ağır silahlar taşıyan Ulusal Muhafızların Kongre binası içerisinde yerlere yatarak uyuduğunu gösteren görüntüler dünyaya servis edildi .





Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sonrası, olası şiddet olaylarını engellemek için sayıları artırılan Kongre'deki Ulusal Muhafızların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.