Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongre binasında palalı saldırı girişimi /09 Ocak 2025 01:50

ABD Kongre binasında palalı saldırı girişimi

Dört yıl önce seçim sonuçlarını reddeden Trump destekçilerinin işgaline uğrayan ABD Kongresi'nde, saldırının yıldönümünden 2 gün sonra bu defa palalı bir muhtemel saldırı engellendi.

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ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

ABD Kongresi polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük, üç küçük bıçak bulunduğu fark edildi.

Çantanın sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Tehlikeli silah taşımaktan daha önce ceza aldığı belirtilen şüpheli, polis merkezine götürüldü, çantasına ve içindeki bıçaklara da el konuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

6 Ocak 2021'de seçimi kaybeden Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını işgal etmiş, aynı binada dört yıl sonra bu kez seçim galibiyeti tescil edilmişti.

4 yıl önceki işgalden sonra Kongre binasındaki güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı.
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