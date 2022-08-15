Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongre üyeleri Tayvan’a çıkarma yaptı /15 Ağustos 2022 09:48

ABD Kongre üyeleri Tayvan’a çıkarma yaptı

Amerikan Kongresi’nin beş üyesi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinden 12 gün sonra Tayvan’a gitti.

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Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki en geniş kapsamlı tatbikatını başlatmıştı.

Demokrat Senatör Ed Markey’in liderlik ettiği heyetin bölgesel güvenlik, ticaret ve yatırım gibi konularda Tayvanlı yetkililerle görüşmeler yapacağı belirtildi.

Heyetin Tayvan’ı ziyaret edeceği kamuoyuna açıklanmamıştı.

Heyet, yeni haftanın ilk gününde Devlet Başkanı Tsai Ing-wen’le de görüşecek.

Bu arada Pelosi’nin ziyaretiyle başlayan Çin tatbikatı, askeri manevralarla Tayvan çevresinde devam ediyor.

Yetkililer Tayvan Körfezi çevresi ve içinde 22 Çin savaş uçağıyla 6 Çin savaş gemisinin tespit edildiğini belirtti.

Pekin, Tayvan’ı kendi toprağı olarak değerlendiriyor ve Çin’le birleşmesi gerektiğini kaydediyor.

Pekin, diğer seçeneklerin başarısız olması halinde Tayvan’ın güç kullanarak Çin’le birleşmesi gerektiği düşüncesinde.

Pelosi’nin Tayvan gezisi 25 yıl içinde en üst düzey Amerikalı yetkilinin ziyareti olarak kayıtlara geçmişti.

Çin, ziyarete sert tepki göstermiş, ‘sorumsuzluk’ ve ‘çılgınlık’ olarak nitelemişti.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Joe Biden'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefonda görüşmüş, iki saati aşan görüşmenin en önemli gündem maddesi Tayvan olmuştu.
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