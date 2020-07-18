ABD Kongre Üyesi ve Sivil Haklar Savunucusu John Lewis hayatını kaybetti

John Lewis, özellikle 1950 ve 60’lı yıllardaki sivil hak mücadelelerinde öne çıkmasıyla tanındı. 23 yaşındayken ünlü sivil haklar savunucusu Martin Luther King’e yakın isimlerden biri oldu. King’in 1963 yılında yaptığı ünlü “Bir rüyam var” olarak bilinen konuşmasını yaptığı gün kürsüden kalabalığa hitap eden ve bugüne dek yaşayan son kişiydi. Lewis de o gün 250 bin kişilik bir gruba seslenmiş ve “Uyan Amerika demek zorundayız. Duramayız ve durmayacak ve sabırlı olmayacağız”ifadelerini kullanmıştı.







Lewis, 21 Şubat 1940’da Alabama eyaletinin Troy şehri yakınlarında bir kasabada dünyaya geldi. Tarım arazilerinde yarıcı olarak çalışan bir ailenin çoçuğuydu. Irkçılığın ileri düzeyde olduğu bir bölgede büyüdü. Siyah olduğu için okula alınmadı, kütüphane kartı edinemedi ve oy kullanamadı.





Lewis bunun üzerine eşitlik hakları için mücadele etmeye başladı. 1963 yılında Fisk Üniversitesi’nden din ve felsefe bölümünden mezun oldu.





Öğrenciyken siyahlara karşı ayrımcılığa karşı protestolara katıldı. Lewis, güneyde bir otobüste beyazlarla birlikte eyaletler arasında seyahat ettikleri için tutuklanan ve dövülen 13 “Özgürlük Yolcusu’’ndan biriydi.





Bundan iki yıl sonra Lewis, Alabama ve Mississippi’de binlerce siyah Amerikalının oy kullanmak için kayıt olmasını sağlayan komisyonun başkanıydı.





1965 yılıında 25 yaşındayken, Lewis ve beraberindeki 600 kişi oy verme hakkı için yaptıkları Selma’daki meşhur yürüyüşte Alabama eyaleti güvenlik güçleri tarafından kötü şekilde dövüldü.





Lewis o günle ilgili olarak “Biber gazı yedim, kanrevan içinde kalana kadar dövüldüm ve Amerika için doğru olan şey için savaştım. Ülkemiz bugün bu köprüde olanlardan sonra bir daha asla aynı olmayacak” dedi.





Bundan bir yıl sonra Lewis, 1965 yılındaki oy verme hakları yasası imzalanırken Başkan Lyndon Johnson’un yanında duran isimlerden biriydi.





Lewis, siyaset sahnesindeki kariyerine de 1981 yılında Atlantic Şehir Konseyi’ne seçilerek başladı. John Lewis, 1986 yılında da Amerika Kongresi’ne seçildi. Amerika Temsilciler Meclisi’nde 17 dönem Georgia 5. Bölge Temsilcisi olarak görev yaptı.