ABD Kongre üyesinden Hocaefendi'nin ailesine taziye mesajı

Amerika Birleşik Devletleri North Caroline Kongre üyesi Alma S. Adams, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı münasebetiyle ailesine bir taziye mesajı gönderdi.







Taziye mesajı şu şekilde:







30 Ekim 2024









"Bir kez deneyimlediğimiz bir şeyi asla kaybedemeyiz. Derinden sevdiğimiz her şey bizim bir parçamız haline gelir."Sevgili Gülen Ailesi Üyeleri,Sevgili Fethullah Gülen'in vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle içten taziyelerimi iletiyorum. Eğitime, barışa ve dinler arası diyaloğa olan sarsılmaz bağlılığı, milyonlarca insana hizmet ve anlayış dolu bir yaşam sürme ilhamı vererek dünya çapında yankı buldu.Sayın Gülen’in yaşamı, merhametin gücünün ve cemaat olmanın birleştirici etkisinin bir kanıtıydı. Vizyonu sayesinde, sınırları ve kültürleri aşan bir umut ve fırsat ortamı oluşturulmasına katkıda bulundu. Onun öğretileri ve liderliği, sıkça bölünmüş olan dünyada birlik ve anlayışı teşvik etti ve mirası, daha adil ve uyumlu bir dünya için çaba gösteren herkesi aydınlatmaya ve yönlendirmeye devam edecektir.Bu zor zamanda, düşüncelerimin sizinle ve kaybını yas tutan herkesle olduğunu bilmenizi isterim. Onun dirayet, bilgelik ve şefkat dolu ruhu, sizler için bir teselli ve ilham kaynağı olmaya devam etsin.Saygılarımla,Alma S. Adams Ph.D.Kongre Üyesi, North Carolina