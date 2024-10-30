Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongre üyesinden Hocaefendi'nin ailesine taziye mesajı /30 Ekim 2024 19:40

ABD Kongre üyesinden Hocaefendi'nin ailesine taziye mesajı

ABD North Caroline Kongre üyesi Alma S. Adams, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı münasebetiyle bir taziye mesajı yayınladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri North Caroline Kongre üyesi Alma S. Adams, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı münasebetiyle ailesine bir taziye mesajı gönderdi.

Taziye mesajı şu şekilde:

30 Ekim 2024
"Bir kez deneyimlediğimiz bir şeyi asla kaybedemeyiz. Derinden sevdiğimiz her şey bizim bir parçamız haline gelir."

Sevgili Gülen Ailesi Üyeleri,

Sevgili Fethullah Gülen'in vefatı nedeniyle derin bir üzüntüyle içten taziyelerimi iletiyorum. Eğitime, barışa ve dinler arası diyaloğa olan sarsılmaz bağlılığı, milyonlarca insana hizmet ve anlayış dolu bir yaşam sürme ilhamı vererek dünya çapında yankı buldu.

Sayın Gülen’in yaşamı, merhametin gücünün ve cemaat olmanın birleştirici etkisinin bir kanıtıydı. Vizyonu sayesinde, sınırları ve kültürleri aşan bir umut ve fırsat ortamı oluşturulmasına katkıda bulundu. Onun öğretileri ve liderliği, sıkça bölünmüş olan dünyada birlik ve anlayışı teşvik etti ve mirası, daha adil ve uyumlu bir dünya için çaba gösteren herkesi aydınlatmaya ve yönlendirmeye devam edecektir.

Bu zor zamanda, düşüncelerimin sizinle ve kaybını yas tutan herkesle olduğunu bilmenizi isterim. Onun dirayet, bilgelik ve şefkat dolu ruhu, sizler için bir teselli ve ilham kaynağı olmaya devam etsin.

Saygılarımla,

Alma S. Adams Ph.D.
Kongre Üyesi, North Carolina


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD Kongre üyesinden Hocaefendi'nin ailesine taziye mesajı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:58:37