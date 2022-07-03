ABD Kongresi F-16 satışı konusunda temkinli

Türkiye ile ilgili zaman zaman kritik açıklamalar yapan Senatör Shaheen, Türkiye’nin 40 adet F-16 ve 80’e yakın F-16 modernizasyon kiti alma talebine ilişkin Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar’a konuştu. Senatör Shaheen açıklamasında "Biden yönetimi tarafından sunulan F-16 paketi - tıpkı herhangi bir yabancı silah satışı gibi - ortak güvenlik çıkarlarımıza fayda sağlayacağından emin olmak için Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından kapsamlı bir incelemeden geçmek zorunda kalacak. Bu komitenin bir üyesi olarak komiteyle birlikte çalışacağım ve taleplerini iyice gözden geçirmek için yönetime sorular soracağım” ifadelerini kullandı.