Samanyolu Haber /Gündem / ABD Kongresi, NATO zirvesi öncesinde Türkiye’deki insan hakları ihlallerini gündemine taşıyor /10 Haziran 2025 12:42

ABD Kongresi, NATO zirvesi öncesinde Türkiye’deki insan hakları ihlallerini gündemine taşıyor

ABD Kongresi, Türkiye’nin insan hakları ihlallerine ilişkin endişe verici sicilini, 10 Haziran Salı günü Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu’nda yapılacak yüksek profilli bir oturumda gündeme taşıyacak.

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NATO Zirvesi’nden 2 hafta önce gerçekleşecek olan bu önemli duruşma, “Türkiye’de İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü” başlığıyla yapılacak. Duruşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altında Türkiye’de yaşanan demokratik gerileme, sınır ötesi baskılar ve temel özgürlüklerin ihlal edilmesi konularında artan iki partili (Demokrat ve Cumhuriyetçi) kaygılar eşliğinde düzenleniyor.

Bu oturumda, “American Enterprise Institute”dan Michael Rubin, eski NBA oyuncusu ve insan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom ve AFSV başkanı Alp Aslandoğan sunumlar yapacaklar. Tanıklar, Erdoğan rejiminin gazetecilere, seçilmiş muhalif siyasetçilere, sivil toplum aktörlerine ve Hizmet (Gülen) hareketi gönüllülerine yönelik geniş kapsamlı baskılarını anlatacaklar.

Komisyonun eş başkanı olan Cumhuriyetçi New Jersey milletvekili Chris Smith, “Türkiye stratejik bir müttefik olabilir, ancak hem kendi sınırları içinde hem de dışında yaşanan ciddi insan hakları ihlallerini görmezden gelemeyiz ifadelerini kullandı.

Duruşmada Türkiye’deki yaygın hak ihlalleri -kitlesel tutuklamalar, ifade ve inanç özgürlüğünün bastırılması, sınır ötesi sindirme politikaları- ele alınacak. Kongre üyelerinin, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik rolünün, hukukun üstünlüğünü ve temel insan haklarını ihlal etme gerekçesi olamayacağını güçlü şekilde vurgulamaları bekleniyor. NATO zirvesi öncesi bu oturum, Amerika’nın şu mesajı verdiğini açıkça ortaya koyuyor: “ABD, müttefiklerinin demokratik değerleri hiçe saymasına sessiz kalmayacaktır.”

Oturum 10 Haziran saat 2:00 pm ET’de Kongre Tom Lantos Human Rights Commission tarafından gercecekleşecek ve komisyonun web sayfasında da canlı olarak yayınlanacak.

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