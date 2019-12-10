ABD Kongresi Trump'tan Türkiye'ye hızla yaptırım uygulamasını istedi

Tasarı Rusya ve Çin ile daha iyi rekabet edebilmek için ek önlemler içerirken, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının yasaklanması ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyor.







Reuters'ın aktardığına göre ABD Temsilciler Meclisi, aylar süren müzakereler sonucunda Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) üzerinde anlaşmaya vardı.





Uzlaşı sağlanan tasarıda Başkan Donald Trump'a, Türkiye'ye yönelik daha önce üzerinde anlaşılan yaptırımların hayata geçirmesi ve Kuzey Kore'ye sert yanıt verilmesi çağrısında bulunuluyor.





Ayrıca Trump'ın uzun süredir dile getirdiği 'Uzay gücü'nün oluşturulması için ödenek ayrılması, federal çalışanların aile izni, Moskova ve Pekin'le rekabete yönelik ilave tedbirler gibi bir dizi maddeler yer aldı.





Söz konusu tasarı ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi arasında uzun süredir tartışılıyordu.





Tasarının yıl sonu tatilinden önce Kongre'de oylanarak yasalaşması öngörülüyor.





Bütçe ulusal güvenlik programları için Savunma ve Enerji Bakanlıklarına 658,4 milyar dolar, Yurtdışı Acil Durum Operasyonları olarak da isimlendirilen ABD'nin sınır ötesi savaşlarına 71,5 milyar dolar ve doğal afetlerden kaynaklanan hasarların onarımı için acil yardım fonuna 5.3 milyar dolar ödenek ayrılmasını öngörüyor.





Uzmanlar, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) 58 yıllık tarihinde ilk defa Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında anlaşma sağlanamama ihtimali bulunduğunu ancak aylar süren müzakerelerin ardından uzlaşı sağlandığını belirtti.





Zira Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta bulunuyor.





Uzlaşı sağlanan diğer maddeler ise askeri personele yüzde 3 zam ve ebeveynlere 12 hafta ücretli izin hakkı.





Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) uyarınca ABD'li vekiller 2020 mali bütçesi önerisinde Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerine yaptırım uygulanmasını, bu yolla Rusya ile askeri işbirliğini engellemeyi amaçlıyor.