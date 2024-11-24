Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongresi Ukrayna yardımlarını Trump’ın inisiyatifine bırakmak istemiyor /24 Kasım 2024 13:08

ABD Kongresi Ukrayna yardımlarını Trump’ın inisiyatifine bırakmak istemiyor

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Ukrayna meselesinde Biden yönetimini sık sık eleştirerek, ABD’nin Kiev’e verdiği milyarlarca dolarlık yardımı sorguluyor.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu nedenle olsa gerek ABD Kongresi, Donald Trump’ın başkanlık görevine başlamadan önce Ukrayna’ya yardım yasasını değiştirerek bu yardımları güvence altına almayı planlıyor.

The Hill‘in haberine göre, her iki partiden Ukrayna yanlısı milletvekillerinin, yardımların kesilmesini engellemek için bir dizi önlem üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Planın temel amacı, Trump’ın Ukrayna’ya yönelik yardımları iptal etme yetkisini sınırlamak. Kongre’nin, yardımın sürekliliğini sağlamak için bu hükmü Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) içine yerleştirmeyi düşündüğü bildiriliyor. Ancak tasarının nihai hali konusunda henüz bir uzlaşma sağlanmış değil.

Bu adımın, özellikle Trump’ın Ukrayna konusundaki eleştirileri ve NATO müttefiklerinden daha fazla yük paylaşımı talep etmesi göz önüne alındığında, Kongre’nin Ukrayna’ya desteği devam ettirme çabası olarak görüldüğü ifade ediliyor.

ABD Kongresi’nin bu hamlesi, Moskova’nın tepkisini çekebilir ve Trump’ın başkanlık döneminde Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin daha karmaşık bir hale gelmesine neden olabilir.
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