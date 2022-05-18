ABD Kongresi'nde 53 yıl sonra halka açık UFO oturumu yapıldı

Oturumda iki video gösterildi





"Onlar gerçek"





Alt Komite Başkanı Andre Carson, Pentagon'un UAP konusunu ciddiye almasının önemli olduğunu söyledi.

Oturumda ABD İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald S. Moultrie ve Donanma İstihbarat Başkan Vekili Scott W. Bray dinlendi.Bazı 'UFO videolarının' gösterildiği oturumda, bu nesnelerin gerçek olup olmadığı sorusunun cevabı arandı.ABD Temsilciler Meclisi istihbarat alt komitesinin önüne çıkan Moultrie ve Bray, Pentagon'un "tanımlanamayan hava olayları" (UAP) olarak adlandırdığı şeylerin kökenlerini belirlemeye kararlı olduğunu söyledi.Oturumda, Pentagon tarafından geçen yıl kurulan ve açıklanamayan hava olaylarını inceleyen program üzerinde duruluyor.Söz konusu program Amerikan istihbarat ajansları tarafından hazırlanan ve 2004 yılından beri karşılaşılan 144 olağan dışı hava olayına yer verilen rapor sonrası başlatılmıştı.ABD yetkililerinin "açıklayamadığı" bazı görüşler olduğunu belirten Bray, genel resmi görecek makul bir açıklama için ellerinde çok az veri olduğunu ifade etti. Bray ayrıca 'ellerinde hiçbir malzeme olmadığını" kaydetti.Pentagon bünyesinde yeni bir UAP soruşturmasını denetleyen Moultrie, "UAP potansiyel uçuş güvenliği ve genel güvenlik riskleri oluşturduğundan, bunların kökenlerini belirlemek için çaba göstermeye kararlıyız." dedi.Bray, panele iki UAP videosu sundu. Görüntünün birinde gece gökyüzünde yanıp sönen üçgen şekilli nesneler bulunuyor. Diğerinde bir askeri uçağın kokpit penceresinden geçen parlak, küre şeklinde bir nesne görünüyor.Bray, ikinci nesne ile ilgili "Bu özel nesnenin ne olduğuna dair bir açıklamam yok" dedi."UAP'ler açıklanamıyor, bu doğru. Ama onlar gerçek," diyen Carson, Pentagon yetkililerinin geçmişte 'açıklanamayan' vakalar yerine nispeten kolay vakalara odaklandığını ifade etti.ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UAP'a ilişkin geçtiğimiz yıl yayınladığı raporda 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olayları inceledi.UAP gözlemlerinin tek bir açıklaması olmadığı kaydedilen raporda bunların gizli bir ABD hükümeti veya ticari kuruluşu tarafından mı yoksa Çin veya Rusya gibi yabancı bir güç tarafından geliştirilen "egzotik bir hava sistemi" olup olmadığını belirlemek için daha fazla veri ve analize ihtiyaç olduğu belirtildi.ABD Hava Kuvvetleri, 1969'da 17 yıl boyunca devam eden Project Blue Book kod adlı UFO programını sonlandırmıştı. O tarihte ABD Kongresi konuyla ilgili bir oturum gerçekleştirmişti.