Samanyolu Haber /Gündem / ABD Kongre'sinde şok olay /02 Nisan 2021 21:15

ABD Kongre'sinde şok olay

Kongre personelinin bildirdiğine göre, ABD Kongre Binası 'dışarıdan gelen güvenlik tehdidi' nedeniyle kilit altına alındı.

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Barikatlarla çevrili olan ABD Kongresi'nin yakınında bir sürücü bölgedeki bir polis kontrol noktasına araçla çarparak iki polisi yaraladı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kongre polisi, şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada "...biri aracını iki ABD Kongre polisi üzerine sürdü" denildi.

Yaralanan polislerle birlikte, şüphelinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

6 Ocak'ta başkanlık devir teslim töreninden birkaç gün önce, Trump taraftarı protestocular Kongre'yi basmıştı. Bölge o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı.
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