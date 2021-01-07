Samanyolu Haber /Gündem / ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı /07 Ocak 2021 17:11

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD'deki Kongre baskınında vurularak öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Ashli Babbittin o anlara ilişkin görüntü yayınlandı.

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD'nin başkenti Washington DC'de dün ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdiği baskında Ashli Babbitt adlı bir kadın vurulmuş, ilerleyen saatlerde kadının hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Babbitt’in Kongre Binası’nın içinde göğsünden silahla vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Babbitt’in Kongre binasının lobisine açılan kapının kırık penceresinden girmeye çalıştığı sırada bir kişinin silahını ateşlediği görülüyor. Silahın ateşlenmesiyle göğsünden vurulan Babbitt, sırt üstü yere yığılıyor.

Öte yandan yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Ashli Babbitt Hava Kuvvetleri’nde 4 kez görev yapmış üst düzey bir güvenlik görevlisiydi. Babbitt'i kimin öldürdüğü henüz bilinmiyor.
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ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

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