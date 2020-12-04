Cumhuriyetçi ve Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri ile Senatörlerin üzerinde aylar süren müzakereler sonrasında hazırladığı yasa tasarısında Almanya'dan ABD askerinin çekilmesine karşı çıkılırken, adı ırkçılık ve kölelik ile anılan Amerikalı komutanların isimlerinin askeri üslerden silinmemesi tekliflerini içeriyor.







1961 yılından bu yana her yıl Kongre ve Senato'dan geçen tasarıda ABD askerlerine yapılacak maaş zamlarından, Çin ve Rusya tehlikesine karşı koymak için kaç savaş uçağı ya da savaş gemisi satın alınması gerektiğine kadar birçok konuda karar alınıyor.





Türkiye'ye yaptırım maddesi





Euronews'in haberine göre Temsilciler Meclisi'nde görüşülen 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası taslağında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemleri satın alması CAATSA yaptırımların göre 'ciddi bir işlem' olarak nitelendirildi.





Taslakta "Türkiye'nin S-400 satın alması CAATSA'ya göre ciddi bir işlem. Bu taslağın yasalaşmasın takiben 30 günü geçmeyecek şekilde, ABD Başkan'ı CAATSA'nın 235. maddesine göre 5 ya da daha fazla yaptırım uygulamalı. Yaptırımların uygulandıktan sonra kaldırılması için, Türkiye hükümeti ya da hükümet adına hareket edenler S-400 sistemi ya da bu sistemin yeni bir modelinin Türkiye içinde operasyonel olmadığını kanıtlamalı." denildi.





CAATSA yasası nedir? Kime karşı yaptırım öngörüyor?





Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA), ABD’nin güvenliğine tehdit olarak değerlendirilen İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.





Yasanın 231’inci maddesine göre Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırımlar alınacağı belirtiliyor. Yaptırımlar bu alanda Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek ‘önemli işlem’ yapan gerçek ve tüzel kişileri de kapsıyor.





Maddenin (d) fıkrası kapsamında yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün içinde ABD Başkanı, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişileri belirlemesi gerekiyor. Bu kapsamda ilk defa 27 Ekim 2017’de belirlenen listeye daha sonra çeşitli eklemeler de yapılmış.





Söz konusu listede S-400 savunma sistemlerini üreten “Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation JSC” şirketi de bulunuyor. Yani Almaz-Antey şirketi ile ‘önemli işlem’ yapan kişilerin CAATSA yasasına göre cezalandırılması gerekiyor.